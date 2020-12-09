1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
 09 Aralık 2020 03:22
+Aa- Yazdır
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları oldukları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ekipler, Bağcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Esenler, Fatih, Esenyurt, Güngören, Pendik, Sultangazi, Ümraniye ve Zeytinburnu ilçelerinde önceden belirlenen 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Başakşehir Güvercintepe'de bir adrese yapılan baskında özel harekat polis ekipleri, kapıyı koçbaşı ile kırarak içeri girdi. Kapı kırılması sırasında bir şüpheli çatıya çıkarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyete götürüldü.

Örgütün çatışma bölgeleri ile iltisaklı faaliyet gösteren, geçmiş dönemde çatışma bölgelerinde terör örgütünün saflarında bulunan, İstanbul'da faaliyetlerine devam eden, eleman temini, maddi menfaat ve lojistik destek arayışı içinde olduğu ileri sürülen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 229 kişi yakalandı
08 Aralık 2020 21:55		 Eski Korgeneral Metin İyidil için istenen ceza belli oldu
08 Aralık 2020 17:52
3 ilde FETÖ'den 16 muvazzaf asker gözaltına alındı
08 Aralık 2020 17:23		 Teröristlerle fotoğrafı ortaya çıktı! 15 yıla kadar hapsi isteniyor
08 Aralık 2020 16:56
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 1 subay yakalandı
08 Aralık 2020 15:50		 Mardin'de FETÖ'nün askeri yapılanması operasyonunda 4 askere gözaltı
08 Aralık 2020 15:42
Samsun'da FETÖ/PDY'den aranan eski asker yakalandı
08 Aralık 2020 15:01		 Kars'ta FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 1 asker yakalandı
08 Aralık 2020 14:41
Malatya'da FETÖ'nün askeri yapılanma operasyonunda 5 asker gözaltında
08 Aralık 2020 12:49		 Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 17 şüpheli yakalandı
08 Aralık 2020 11:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:22 - İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var03:15 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği02:28 - Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi00:21 - Bin 650 rakımlı geçitte kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı00:19 - Paris'te ırkçı söylem! Medipol Başakşehir sahadan çekildi00:04 - Sözleşmeli Personel (4B) yıllık izne ne zaman hak kazanır?
00:02 - 9 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - Meclis ile Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi23:45 - Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı yayını bıraktı!23:36 - TEB'den aşıda 'şeffaflık' çağrısı23:04 - Bakan Selçuk: Yarın okul açılsın denirse, biz hazırız23:01 - Aşı karşıtlarının gerekçeleri doğru değil
22:55 - Tekirdağ Şehir Hastanesi bölgenin 'sağlık üssü' olacak22:52 - C130 uçaklarının sistemleri TUSAŞ tarafından millileştiriliyor22:27 - Twitter'da bu yıl en çok konuşulanlar açıklandı22:11 - İki Bakanlık arasında iş birliği protokolleri imzalanacak22:09 - TBMM'deki 4/D'li personelin maaş farklılıkları giderilecek
22:06 - Gaybubet evinde yakalanan kadın öğretmen tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Paris'te ırkçı söylem! Medipol Başakşehir sahadan çekildi
Bin 650 rakımlı geçitte kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı
Sözleşmeli Personel (4B) yıllık izne ne zaman hak kazanır?
9 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Meclis ile Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri kabul edildi
Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşıda çip olduğu iddiası 5
diplomalı işsizler 5
Suudi Arabistandan sınırdışı edilen adamlar 4
poker face 1
Starlink 1
hayatın acı gerçekleri 3
chiplenmek için servet harcayacağımız gerçeği 2
pierre webo 1
afrikalı avcılar 1
PSG-Başakşehir maçında ırkçılık skandalının olması 2
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli 4 sağlık personeli alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam