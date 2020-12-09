Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor - Haritalı
|09 Aralık 2020 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Çanakkale, Şanlıurfa çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve yer yer sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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