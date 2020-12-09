PKK'yı eğiten adam savunma bakanı oluyor
|09 Aralık 2020 06:40
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ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden'ın Savunma Bakanlığı (Pentagon) için eski Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı emekli Orgeneral Lloyd Austin'i aday göstereceği iddia edildi. Biden'ın cuma günü savunma bakanlığı adayını açıklayacağını duyurmasından kısa bir süre sonra Austin'i aday gösterdiği Amerikan basınına sızdı. Austin, ABD'de muharip bir komutanlığa komutanlık yapan ilk siyahi olarak biliniyor.
General Lloyd Austin aynı zamanda Suriye'nin doğusunda terör örgütü PKK/YPG'nin
DEAŞ'la mücadele kılıfı altında silahlandırılması ve desteklenmesi projesinin
mimarı olduğu da biliniyor. Austin, 2016'da emekli olduktan sonra Raytheon savunma
şirketinde yönetim kurulunda görev aldı. ABD'de yasa gereği bir kişi askerlik
mesleğinden ayrıldıktan sonra 7 yıla kadar Savunma Bakanlığında herhangi üst
düzey sivil göreve atanamaz.
2016'da emekli olduğu için Austin'in bu yasal duruma karşı kongrenin 2017'de ABD Başkanı Donald Trump tarafından aday gösterilen Jim Mattis'e verdiği gibi muafiyet vermesi gerekiyor. Birçok kongre üyesinin Austin'e bu bağlamda bir muafiyet vermek istemediği iddia ediliyor.
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