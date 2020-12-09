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Korsanlar, Türk gemisini alıkoydular

İlaç ve insani yardım malzemesi taşıyan Jamaika bandıralı Türk yük gemisi, Libya'da Hafter milislerince alıkoyuldu. Korsanlar gibi botlarla yaklaşıp gemiye çıkan silahlı milisler, talimatlara uyulmadığı iddiasıyla 9'u Türk 17 mürettebatı bulunan gemiyi alıkoydu
 09 Aralık 2020 07:05
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Korsanlar, Türk gemisini alıkoydular

İlaç ve insani yardım malzemesi taşıyan Jamaika bandıralı Türk yük gemisi, Libya'da Hafter milislerince alıkoyuldu. Korsanlar gibi botlarla yaklaşıp gemiye çıkan silahlı milisler, talimatlara uyulmadığı iddiasıyla 9'u Türk 17 mürettebatı bulunan gemiyi alıkoydu. "Mebruka" isimli kargo gemisi, Ras el-Hilal Limanı'na çekildi. Hafter'in sözcüsü Ahmed El-Mismari, sosyal medya hesabından, geminin "yasak ilan edilen bölgeye girdiği ve yapılan çağrıya yanıt vermediği", "denizcilik kural ve kanunlara aykırı hareket ettiği için soruşturma ve denetim altına alındığı" iddiasında bulundu. Mismari, daha sonra yaptığı açıklamada gemide herhangi bir silah olmadığını duyurdu.

GAYRİMEŞRU BASKIN

Hafter milislerinin gayrimeşru kuralları kapsamında alıkoyulan geminin sahibinin bir Türk şirket olduğu öğrenildi. Hafter milisleri tarafından gemiye, yasak bölgeye girdiği gerekçesiyle maddi ceza kesildi, ödendikten sonra serbest bırakılacağı öğrenildi. Kaynaklar, o bölgede başka gemilere de benzer uygulamalar yapıldığı, gemiye el konulması gibi bir durumun söz konusu olmadığı bilgisini verdi. Geminin işletmecilerinin taraflarla temasa geçmeleri üzerine, mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kıymet Sezer

Yeni Şafak
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