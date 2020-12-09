Dijital oyunlar, çocukları şiddete eğilimli yapıyor
|09 Aralık 2020 07:15
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bireyi bir isim veya numaradan ibaret gören dijitalleşmenin sonu faşizme çıkar. Dijital faşizme karşı hep birlikte mücadele etmeliyiz" sözlerine atıfta bulunan Dilci "Dijital yetkinlik noktasında sıkıntı yaşamamız halinde dijital çağın kölesi olma durumuna gelebiliriz. Dijital bağımlılık, özellikle çocuklar üzerinde olumsuz etkiler doğuruyor. Şiddet içerikli dijital mecralarla temas eden çocuk veya yetişkinlerin davranışlarında olumsuz yönde gelişim gözleniyor.
Şiddet içerikli oyunlar çocuklarda uyarılmışlık halini en üst seviyede tutuyor. Bu çocukların adrenaline bağlı olarak kalp ritmi daha fazla artış gösterirken oyun sonrası şiddete daha eğilimli oldukları da tespit edilmiştir. Ayrıca çocuklar şiddete karşı duyarsızlaşıyor. Böylece saldırganlık dürtüleri tetikleniyor. İnsanlar dijital çağın tehlikelerine karşı hazırlıklı olmalı" dedi. Dilci, şiddet içerikli çizgi film seyreden çocuklarda da arkadaşlarına vurdukları ve argo konuştukları yönünde hareketler gördüklerini söyledi.
Osman Çobanoğlu
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