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'Efsane'de dünya rekoru Türkiye'den

İndirim sezonunda harcama tutarımız 30 milyar TL'yi aştı. Türkiye'de 'Efsane Cuma' sezonunda işlem hacmi yüzde 103, işlem adedi yüzde 57 arttı. Ortalama sepet tutarı 273 TL'ye yükseldi. Bu rakamlarla ilk sırada yer aldık. İkinci Romanya, üçüncü Polonya oldu
 09 Aralık 2020 07:20
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'Efsane'de dünya rekoru Türkiye'den

Pandemi süreciyle birlikte tüketicinin e-ticaret algısında başlayan değişim, indirimlerin birbirini kovaladığı "Efsane Cuma" kampanyalarında da gözlendi. On binlerce e-Ticaret sitesinin ödeme altyapı sağlayıcısı iyzico'nun analizlerine göre Türkiye, "Efsane Cuma" kampanyalarında yapılan alışverişlerle birinci oldu. Verilere göre Türkiye'de işlem hacmi, önceki yıla göre yüzde 103, işlem adedi de yüzde 57 arttı. Ortalama sepet tutarı 211 TL'den 273 TL'ye yükseldi. Ülkemiz bu rakamlarla bütün ülkeler arasında dakika başına yapılan işlem sayısı ile birinci sırayı aldı. İkinci Romanya, üçüncü Polonya oldu. İndirim sezonunun toplam harcama tutarı da 30 milyar TL'yi aştı.

¥ Alışverişlerde tek çekim yüzde 53, üç taksit yüzde 30, altı taksit yüzde 9 oldu. Önceki yıl yüzde 28 olan banka kartı kullanım oranı, bu yıl yüzde 33'e yükseldi.

¥ Kredi kartı ile yapılan işlemler yüzde 46 artış gösterirken banka kartlı işlem adedi yüzde 87 oranında arttı.

¥ Pandemi döneminde online kurs ve online kitap alışverişinde önemli artış yaşandı. Bu büyüme, Efsane Cuma döneminde de etkisini gösterdi. Giyim sektörünün ardından en çok harcama yapılan sektör "eğitim" oldu. Burada işlem sayısı yüzde 62 artarken hacim de yüzde 148 yükseldi.

¥ Önceki yıl sepetini en pahalı ürünlerle dolduran bölge Marmara olmuştu. Bu yıl sepetini en yüksek fiyatlı ürünlerle dolduran bölge, İç Anadolu oldu. Erkekler, online alışveriş yapma oranını yüzde 5 artırdı.

¥ Erkeklerin harcama tutarı yüzde 115 artarken, kadınların harcamalarında yüzde 68'lik artış oldu. Kadınların ortalama sepet tutarı 285 TL olurken erkeklerin sepet tutarı 376 TL oldu.

¥ Mobil harcamalarda önceki yıla göre işlem hacmi yüzde 170, işlem adedi yüzde 128 artarken ortalama sepet tutarı 91 TL'den 108 TL'ye ulaştı.

'ONLINE' PATLAMA YAŞANDI

Efsane Cuma kampanyalarının hem alıcılar hem satıcılar için avantaj sağladığını belirten iyzico CEO'su Barbaros Özbugutu, "Pandemi ile birleşince bu yıl online alışverişte rekor kırıldı. Gelecek yıllarda da uzman ekibimiz ve güçlü altyapımızla hem alıcıların hem satıcıların internet alışverişlerinde hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz" dedi. Genel Müdür Yardımcısı Murat Büyükkucak da bu yılki Efsane Cuma verilerinin e-Ticaret dünyası için umut verici olduğunu belirtti. Tüketicinin güvenlik konusundaki kaygılarını ortadan kaldıracak çözümler sunduklarına da dikkat çeken Büyükkucak, şöyle devam etti: Online alışverişte hiçbir güvenlik ve teslimat endişesinin yaşanmaması için çözümlerimiz bulunuyor. Mesela "Korumalı Alışveriş" ürünümüz hem satıcıyı, hem de müşterisini koruyor. Bu rekor, tüketicinin online alışverişi adım adım daha fazla benimsediğini gösteriyor.
İhlas Haber Ajansı
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