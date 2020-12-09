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Ortakları adaylığı için yeşil ışık yaktı

Kılıçdaroğlu'nun bütçe görüşmelerinde ağzından çıkan "Aday olmayacağımı nereden biliyorsunuz?" mesajı konuşulmaya devam ediyor. İyi Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu "Kendisi ana muhalefetin genel başkanı. Aday olma hakkı var" dedi.
 09 Aralık 2020 07:30
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Ortakları adaylığı için yeşil ışık yaktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bütçe görüşmeleri sırasında Meclis kürsüsünde verdiği Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinyali siyasetin gündemine bomba gibi düştü. Kılıçdaroğlu'nun 'aday olmayacağımı kim söyledi' açıklaması sonrası siyaset çevreleri adaylık konusunda değerlendirmelerde bulundu.

CHP'Lİ İSİMLER: ORTAYA SÖYLEDİ

CHP eski milletvekili Şahin Mengü Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını adaylık açıklaması gibi yorumlamadığını söyleyerek, "Öyle algılamadım. Atılan bir lafa cevap veriyor. Ortaya söylenmiş bir laf. 'Olacağım' diye kesinlik izafe etmiyor" dedi. Kılıçdaroğlu'nun aday olması ihtimalini de değerlendiren Mengü, "Ülkenin gidişine bağlı. Ekonomi iflasa giderse herkesin şansı olur" ifadesini kullandı. CHP Eski Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay ise, "Genel Başkan'ın söylediği çok açık. 'Olursun, olmazsın' tartışmasında, 'Ben de aday olabilirim' dedi" açıklamasını yaptı.

İP: HAKKI VAR, KENDİSİ BİLİR

İyi Parti İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ise Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı olarak algılanan açıklaması için, "CHP kendine ait siyasi bir dil kullanıyor. Pek tabi ki kendileri dahil, herkes Cumhurbaşkanlığına aday olabilir. Kılıçdaroğlu da ana muhalefet partisinin genel başkanı. Dolayısıyla onun da Cumhurbaşkanı adayı olmak, adaylık üzerinden memleketin meseleleriyle ilgili irade taşımak gibi bir hakkı var. Kendisi bilir, CHP bilir. Takdir milletin nihayetinde" değerlendirmesini yaptı. Ağıralioğlu, söz konusu açıklamanın istişare edilmiş bir durum olmadığını belirterek, "İttifak olarak da parti olarak da 'kim Cumhurbaşkanı adayı olsun, kimin etrafında toparlanalım' istişaresi yapmıyoruz" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun muhtemel adaylığı halinde parti olarak destekleyip desteklemeyecekleriyle ilgili soruyu da cevaplayan Ağıralioğlu şöyle konuştu: Bunlar için çok erken. Bir ittifak geliştirdik ama bu ittifak yerel seçimlere yönelik bir ittifaktı. Biz her mevzuda CHP ile aynı düşünmek ve aynı şeyleri yapmak zorunda olmadığımız bu beraberlikte Türk demokrasisinin kuvvetlendiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede oturup konuşulacak, ihtimallerin konuşulabileceği bir siyasi zemin için erken olduğunu düşünüyoruz. Sayın Akşener, 'Ben aksini düşünüyorum, aday olmayacağım' demediği müddetçe bu iddia devam ediyor demektir

MHP'Lİ YILDIRIM: İCRAATINIZI GÖRELİM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım "Bizim buradan anladığımız Meclis'te adaylığını ilan etti" dedi. Yıldırım şöyle konuştu: Böyle ilan etmesi de gayet normal. İlla 'Ben aday oluyorum' diye konvoy yapacak hali yok. Meclis'te kendi grubu ayakta alkışladı. Şu anda iki şey netleşti. Birincisi, Cumhur İttifakı'nın 2023 adayı Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, ikincisi ise Millet İttifakı veya CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Adaylığı hayırlı uğurlu olur. Bu beklediğimiz bir şeydi. Bir de sizi iktidarda görelim. Olması gerekeni yaptı.

TOPU İTTİFAKA ATTI

CHP lideri Kılıçdaroğlu, dün "Aday mısınız?" sorusunu cevaplandırırken şöyle konuştu: Buna benim karar vermem kadar yanlış bir şey olamaz. Bu bir Türkiye olayıdır. Kararı verecek olan Millet İttifakı'nın iradesidir.

AK PARTİLİ TURAN: KÜRSÜ HEYECANI

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Sayın Kılıçdaroğlu hükümeti eleştirirken AK Partili arkadaşlarımızın 'Öyleyse aday olun' demesine kürsü heyecanıyla bir an sanki adaymış gibi ifade etti. Ancak sonra ne olur ne olmaz diyerek toparlamaya çalıştı. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi o. Göreceksiniz ki bu sözleri revize edilecek. İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale Milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığına adayım!" dedi.

MUHARREM İNCE: MEYDAN OKUYORUM

Bir süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bayrak açarak Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce, parti kuracağını açıkladı. İnce "Parti kuracağız. CHP'de demokrasi kalmamıştır artık. Partiyi ele geçirdiniz, koltuklarınıza oturdunuz, tüzüğü değiştirdiniz, partide demokrasi yoksa Türkiye'ye demokrasi getirme şansınız yoktur. Onun için bunlara meydan okuyacağım. Asla susmayacağım" dedi. Tekrar cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini açıklayan Muharrem İnce "Bu böyle yarım kalmayacak demiştim. İstiyorum. Kenarından döndük zaten. Tekrar aday olmayı ben istiyorum tabii ki" ifadelerini kullandı.
Türkiye
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