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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir'e destek mesajı

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında Paris Saint Germain ile oynadığı maçta dördüncü hakemin yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına "Irkçılığa hayır" paylaşımlarıyla tepki gösterildi.
 09 Aralık 2020 07:46
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir'e destek mesajı

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Başakşehir, Fransız devi PSG'ye konuk olurken maçta Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya 4. hakem tarafından ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle temsilcimiz sahadan çekildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde hakem tarafından Başakşehirli futbolcu Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırının ardından Twitter'dan açıklama yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama:

Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.

Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız.
Memurlar.Net
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