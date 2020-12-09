Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başakşehir'e destek mesajı
|09 Aralık 2020 07:46
|+Aa- Yazdır
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Başakşehir, Fransız devi PSG'ye konuk olurken maçta Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya 4. hakem tarafından ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle temsilcimiz sahadan çekildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şampiyonlar Ligi'nde hakem tarafından Başakşehirli futbolcu Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırının ardından Twitter'dan açıklama yaptı.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama:
Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.
Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız.
Temsilcimiz Başakşehir'in teknik ekibinden Pierre Weboya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum.Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 8, 2020
Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Paris'te ırkçı söylem! Medipol Başakşehir sahadan çekildi
09 Aralık 2020 00:19
|2020'nin en iyi kadın tenisçisi belli oldu
08 Aralık 2020 19:49
|2022 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakipleri belli oldu
07 Aralık 2020 20:51
|Yılmaz Vural'dan sevindiren haber
07 Aralık 2020 14:17
|Fenerbahçe deplasmanda kaybetmiyor
06 Aralık 2020 21:13
|Galatasaray yenilgiyi unuttu
05 Aralık 2020 21:17
|2020'nin en iyi atletleri belli oldu
05 Aralık 2020 20:49
|Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir yenişemedi
05 Aralık 2020 19:06
|Göztepe'de 5 pozitif vaka daha
04 Aralık 2020 16:23
|Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'e yenildi
03 Aralık 2020 22:50