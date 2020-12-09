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FETÖ elebaşı koronavirüse mi yakalandı? Yer değiştirdi iddiası

Bir süredir görüntülü mesajlarına ara veren Fethullah Gülen, "Yer değiştirdi", "Koronavirüse yakalandı" hatta "Öldü" iddialarının arttığı bir dönemde yeniden örgüt üyelerine seslendi. 33 dakikalık konuşması koronavirüs salgını, öldüğü iddialarına cevap ve sonunda, "mağaraya çekilmek" mesajıyla bitti.
 09 Aralık 2020 07:45
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FETÖ elebaşı koronavirüse mi yakalandı? Yer değiştirdi iddiası

Hürriyet yazarı Nedim Şener, FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in koronavirüse yakalandığını iddia etti. Gülen'in 33 dakikalık yeni görüntü kaydına dikkat çeken Şener, "Konuşması boyunca zor nefes almakta zorlandığı görülüyor. Ölmemiş ama ölmüşten beter" dedi.

Bir süredir görüntülü mesajlarına ara veren Fethullah Gülen, "Yer değiştirdi", "Koronavirüse yakalandı" hatta "Öldü" iddialarının arttığı bir dönemde yeniden örgüt üyelerine seslendi. 33 dakikalık konuşması koronavirüs salgını, öldüğü iddialarına cevap ve sonunda, "mağaraya çekilmek" mesajıyla bitti. Nedim Şener o videoda görülenleri ve Gülen'in koronavirüse yakalandığı haberlerini yorumladı. İşte Nedim Şener'in yazısından çarpıcı bölümler...

- Konuşmasını dinleyen tüm örgüt üyelerinin FETÖ elebaşına hiç yaklaşmadığı ve hepsinin maskeli oldukları görülüyor. Tek maske takmayan ise FETÖ elebaşı Gülen. Maske takmayarak örgüt tabanına mesaj veriyor.

- Konuşması boyunca zor nefes aldığı görülen FETÖ elebaşının, konuşmasının nefes almada yaşadığı zorluktan dolayı defalarca kesildiği ve montajla 33 dakikalık kayıt haline getirildiği görülüyor.

- FETÖ elebaşı Gülen'in koronavirüse yakalandığı iddiaları, örgüt üyelerinin yazışmalarında ortaya atıldı. FETÖ'cüleri izleyen Emniyet birimleri, hem FETÖ'cü hesaplar hem de Amerika üzerinden araştırmaya girişti. FETÖ'cü hesaplar koronavirüsün Gülen'e çok yakın isimlerden bulaştığı iddiasını paylaştı. FETÖ'nün tepe yöneticilerinden İsmail Büyükçelebi, Twitter hesabından, "Yaşadığımız şartlar içerisinde hiç kimse kendisine bulaşmadığından emin olamaz. Hatır gönül deyip misafir kabul edenleri de aklım almıyor. Ciddi bir ikaz... Cemaat içerisinde bu kadar yayılmasına rağmen maskesiz insanlarla görüşenleri aklım almıyor" diye yazdı.

- FETÖ elebaşının da koronavirüse yakalandığı iddiası örgüt üyeleri arasında öyle hızlı yayıldı ki, Gülen "Hasta değilim" mesajı vermek için apar topar kamera karşısına oturtuldu.

- Şeker, tansiyon gibi kronik hastalıkları yanında yürümekte zorlanan nefes güçlüğü çeken FETÖ elebaşına en yakın isimlerden örgüt yöneticisi Osman Şimşek de "Hocamızın COVID-19 olduğu kesinlikle yalan, sağlığı gayet iyi. Az önce namaz ve sohbette beraberdik. Dostlarımıza arz ederiz" diyerek iddiaları yalanladı.

Ölmemiş ama ölüden beter

FETÖ elebaşı Gülen'in son konuşmasında değindiği konulardan birisi de son zamanlarda yayılan "Öldü" iddialarını yanıtlamak oldu.

- Gülen'in başı sola düşmüş, yanındakilerin uyarısıyla konuya giriyor. Sol omzunun üzerinden kendisini uyaranlara bakan ve konuya giren FETÖ elebaşı, "Bir de sık sık öldü çıkarıyorlar, onu söylemeye gerek var mı?" diye konuşuyor.

- Ardından, "İnanmayın, yalan. Ne diyorlardı, ben ölmüşüm de bilmem ne ile (sağ tarafındakiler 'hologram' diye sesleniyor) ya öyle arkadaşlar bir şey yapmışlar iskelet, o konuşuyormuş" diyerek iddiaların asılsız olduğunu söylüyor.

'Yer değiştirdi' iddiası

- FETÖ elebaşının bir süredir ortalıkta görünmemesi "Pensilvanya'yı terk etti" diye yorumlayanlar oldu. Hatta basında Kanada'ya, Mısır'a gittiğine dair iddialar dolaştı. FETÖ yönetiminin Kanada'da bir arazi aldığı da biliniyor.

- Ancak ben hiçbir zaman FETÖ elebaşının Amerikan topraklarını terk edeceğini düşünmedim. Çünkü orada Amerikan yönetimi istediği için ikamet ediyor.

'Mağara dönemi'ne giriyor

FETÖ elebaşı internet kaydının sonunda şu ilginç mesajı veriyor: "İnsanın bazen dünni hitaplara mazhar olabilmesi, ilhamlarla şahlanabilmesi ve semavi varidata açık hale gelmesi için bir mağara dönemine ihtiyaç vardır." Bu sözler, FETÖ elebaşının bir süre örgüt üyelerine hitap etmeyeceği anlamına geliyor.
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