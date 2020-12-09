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Ünlü yazarın tacizleri hakkında 20 kadın konuştu, özür diledi

Ünlü yazar Hasan Ali Toptaş'ın özellikle genç kadınlara yönelik tacizleri dün gece sosyal medyada ifşa oldu. Toptaş'la ilgili atılan bir tweet edebiyat dünyasında 'me too' hareketine dönüştü. 20'yi aşkın kadın Toptaş'la ilgili yaşadıkları taciz ve cinsel saldırıya varan olayları anlattı. Hasan Ali Toptaş özür diledi.
 09 Aralık 2020 07:57
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Ünlü yazarın tacizleri hakkında 20 kadın konuştu, özür diledi

Sosyal medyada bir kadının, yazar Hasan Ali Toptaş'la ilgili attığı bir tweet çığ gibi büyüdü ve kadınlar Toptaş ile yaşadıkları taciz ve cinsel saldırı iddialarıyla edebiyat dünyasında ifşa hareketi başlattı. Leyla isimli bir hesap Toptaş'ın bir videosunu paylaşarak, "Bu adamın ifşalanmasını heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile nahoş anıları var üniversite yıllarına ait. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsam kesinlikle ifşa ederdim. Klasik orta yaş üzeri cis erkek edebiyatçı." yazdı.

Bu tweet'in altına 20'ye yakın kadın, Hasan Ali Toptaş'ın kendisini taciz ettiğine ilişkin anılarını paylaştı. Bu isimlerin arasında yazar Pelin Buzluk da vardı. Pelin Buzluk'un yazdıklarının ardından yazar Aslı Tohumcu ve Nermin Yıldırım ile çok sayıda yazar birbirlerine "yalnız değilsin" diyerek kendilerini taciz eden yazarları ifşa etti.

Evliyken yaptı kocama bile anlatamadım

'Deli Bal' kitabıyla tanınan Pelin Buzluk sosyal medya hesabından "Benim de kendisiyle çok korkunç bir anım var. O zaman evliydim, eşime bile anlatamadım. Yıllar sonra güçlükle anneme anlatabildim.Sonraları bazı yazar arkadaşlarıma yine zorlanarak anlattım.Bir hafta sonra kendisiyle yan yana fotoğraf paylaşan oldu." diye yazdı.

'Cinsel tacizden öte cinsel saldırı'

Pelin Buzluk daha sonra yaşadıklarını şöyle anlattı: "2011 yılında, cinsel tacizden de öte cinsel saldırı diyebileceğimi bir olaydı. Benim için konuşması çok güç bir durum. Eski eşimle bizi yazıevine davet etmişti. Eşim gelmek istemeyince tek başıma gittim. Fiziksel yönelmesi ve zorlaması oldu."

Kendimi banyoya kapattım ve dedim ki...

"Şoke olmuştum. Bir süre kendimi banyoya kapattım, kendisine 'Özür dilerim ama istemiyorum' dedim. Sonraki yıllarda özür dilediğim için kendimi çok suçladım. 'O zaman neden bu elbiseyi giydin?' dedi ve beni geri kafalı olmakla suçladı. O gece o evden kurtulduktan sonra da hiçbir şey olmamış gibi benimle iletişimi sürdürmek istedi. Kendini asla suçlu görmedi."

HASAN ALİ TOPTAŞ: 'ÖZÜR DİLİYORUM'

İddialarla ilgili konuşan yazar Hasan Ali Toptaş ise "İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapabiliyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yazar Aslı Tohumcu da Bora Abdo'nun tacizini ifşa etti

Tacize uğrayan kadınlarla dayanışan yazar Aslı Tohumcu da kendisini taciz eden yazar Bora Abdo'yu ifşa etti: "Hasan Ali Toptaş da yalnız değil tabii. Bora Abdo var. Beni arkadaşımdan ayırıp taksime atlamasıyla gelişen bir olay. Ben de büyüdüm, kadınlarla sarmalandım iyice. Konuşabiliyorum. Herkes konuşsun. Bizim korkacak bir şeyimiz yok!" dedi.


Kadınlar birbirinden güç alarak konuşuyor

Aslı Tohumcu daha sonra da "Bora Abdo'nun adını vererek, Pelin Buzluk'un Hasan Ali Toptaş ifşasından cesaret alarak yani, yalnız olmadığımızı göstermek istedim. Kadınlar birbirinden güç alarak konuşuyor, daha da konuşacaklar belli." ifadelerini kullandı.

İfşacılara edebiyat dünyasından destek yağdı

Aslı Tohumcu ve Pelin Buzluk'a sosyal medyadan destek olanlardan biri de ünlü yazar Nermin Yıldırım oldu. Yıldırım, "Aslı, yaşadıklarını bana anlatmıştı. Başına geleni konuşma cesareti bulan kadınlar öyle hızlı itibarsızlaştırılıp zorbalığa uğruyor ve yalancı muamelesi görüyor ki bunu öyle çok yaşadık ki artık biri ses çıkardığında koşup yanında durmak istiyoruz" diye konuştu.

Buket Uzuner: Tacizin ünlüsü ünsüzü olmaz

Ünlü yazar Buket Uzuner de sosyal medya hesabından Aslı Tohumcu ve Pelin Buzluk'a destek verdi. Uzuner, "Tacizin ünlüsü, ünsüzü olmaz. Taciz, kızınızın, kızkardeşinizin veya annenizin başına geldiğinde nasıl karşı durursanız, tanımadığınız/sevmediğiniz kadınların başına gelince de öyle davranmak, tacizciyi açık etmek, ahlaklı olmaktır" dedi.
Memurlar.Net
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