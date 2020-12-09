Nafakanın iptal talebi bankadaki köstebeği ortaya çıkardı
|09 Aralık 2020 08:00
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İstanbul'da yaşayan Esra P. (40) ve Ercan Ö. (42) çifti, evliliklerini 2015'te sonlandırdı. Çifti boşayan mahkeme, Esra P.'ye aylık nafaka bağladı. Geçen yıl mahkemeye başvuran Ercan Ö., boşandığı karısının, özel bir bankadaki hesaplarında lira ve döviz cinsi birikimi olduğu yönünde deliller sunarak nafakanın iptal edilmesini istedi. İfadesine başvurulan Esra P. ise bankadaki hesaplarının eski eşi tarafından bilinmesinin imkansız olduğunu, çünkü bu hesapları boşandıktan sonra açtırdığını söyledi. Suç duyurusunda bulunan kadın, kişisel verilerini gizlice ele geçiren eski eşi ve kendisine yardımcı olan banka çalışanından şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.
KUZENİNİN EŞİ ÇIKTI
Müfettiş, yaptığı incelemede Bankacılık Temel Operasyonları Bölümü Memuru Pınar Ö.'nün, 9 farklı tarihte hesaba ilişkin sorgulama yaptığını belirledi. Ercan Ö.'nün, bankacı Pınar Ö.'nün kuzeninin eşi olduğu ortaya çıktı. Soruşturmada Pınar Ö.'nün, Esra P.'nin varlık bilgilerini kuzeni Nilgün Ö. ile paylaştığı ve bu bilgilerle eniştesinin nafaka iptal davası açmasını sağladığı vurgulandı. Pınar Ö. ile Ercan Ö., 3'er yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak.
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