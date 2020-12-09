Sürücünün promil zaferi: Cihazda 1.05, hastanede 0.20

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Dava dosyasına göre, Ankara'da 18 Eylül günü Ozan Erbaş'ın kullandığı araç, Çetin Emeç Bulvarı üzerinde polislerce durdurularak saat 01.00'de alkol kontrolü yapıldı.

Alkolmetreyle yapılan ölçümde Erbaş'ın 1.05 promil alkollü olduğu tespit edildi. Erbaş sadece yarım bira içtiğini savunarak yapılan ölçüme itiraz etti ve en yakın hastanede alkol tespiti yapılmasını istedi. Bunun üzerine Erbaş, trafik kontrolünün yapıldığı noktaya en yakın olan hastaneye saat 01.37'de götürülerek ölçüm yapıldı. Hastanede yapılan ölçümlerinde ise Erbaş'ın 0.20 promil oranında alkollü olduğu tespit edildi. Buna rağmen Erbaş'a bin 539 TL idari para cezası kesilerek 2 yıl süreyle ehliyetine el konuldu. Ayrıca sürücü hakkında TCK'da düzenlenen trafik güvenliğini tehlikeye atma suçundan soruşturma başlatıldı.

Erbaş, avukatı Sercan Aran aracılığıyla kendisine verilen cezaya itiraz etti.

HAKİM CEZAYI KALDIRDI

İtirazı inceleyen Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği, 1 Aralık'da verdiği kararda, Erbaş'a verilen idari para cezasının kaldırılmasına ve sürücü ehliyetinin iadesine karar verdi. Kararda, Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu'nca ortalama olarak kanda alkol düzeyinin bir saatte 15-18 mg /dl azaldığı kabul edildiğine dikkat çekilerek, özetle şöyle denildi:

"İlgili trafik zabıtası tarafından ilk ölçüm saati olan 01.00'de alkol oranının 1.05 promil olduğu ancak saat 01.37'de Ankara 29 Mayıs Devlet Hastanesi tarafından yapılan alkol ölçüm testinde alkol oranının 0.20 promil olarak saptandığı anlaşılmıştır. Buna göre 37 dakika ara ile yapılan ölçümde alkol oranının 1.05 promilden 0.20 promil değerine düşmesi Adli Tıp Kurumu tarafından belirtilen hususlar ile çelişki göstermektedir.

'SORUMLU TUTULAMAZ'

Türk Ceza Kanunu'nun genel ilkesine göre şüpheden uzak şekilde ispatlanmayan eylemlerden ilgilisinin sorumlu tutulamayacağı prensibinden hareketle, itirazın kabulüne, idari yaptırım kararının kaldırılmasına, sürücü belgesinin iadesine karar vermek gerekli görülmüştür."