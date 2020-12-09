Paris'e Macron'un sınıf arkadaşı atandı

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne atanan Hasan Murat Mercan, AK Parti kurucu üyeleri arasında. 22. ve 23. Dönem'de Eskişehir Milletvekili olan Mercan, 22. Dönem'de Avrupa Konseyi Parlamenterler Birliği Türk Delegasyonu Başkanlığı'nı, 23. Dönem'de TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı'nı yürüttü. 3 Şubat 2012'de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığı ve Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Başkanı olarak da görev yaptı. Dışişleri meslek memuru olmayan Mercan, dışarıdan atamayla Kasım 2017'de Tokyo Büyükelçisi olduı. Görevi Mercan'a devreden Serdar Kılıç da Mercan gibi Tokyo'dan atanmıştı. Mercan'ın yerine de Tokyo Büyükelçiliği'ne Korkut Güngen atandı.

Okuldan arkadaşlar

Son dönemde ilişkilerin gergin olduğu Fransa'ya ise, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a yakın bir isim atandı. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi olarak atanan Refik Ali Onaner, Macron'un 2002-2004 yılları arasında Ulusal İdare Okulu'ndan (Ecole Nationale d'Administration) sınıf arkadaşı.

Varlık Fonu'ndan

Kabil Büyükelçiliği'ne atanan Cihad Erginay, 2016-2018 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşar Yardımcılığı ve Ocak 2019 itibarıyla Madrid Büyükelçiliği görevini yürütüyordu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Uluslararası İlişkiler Dairesi eski Başkanı Hamit Ersoy, Darüsselam Bandar Seri Begavan Büyükelçiliği görevine getirildi.

Varlık Fonu'nun eski Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin Fransa OECD Daimi Temsilciliği'ne, Cumhurbaşkanlığı Protokol Müdürü Alparslan Acarsoy da DTO Daimi Temsilciliği'ne atandı. Bern Büyükelçiliği'ne ise Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy atandı. Dışişleri Bakanları İsmail Cem, Şükrü Sina Gürel, Yaşar Yakış ve Abdullah Gül'ün özel kalem Müdürlüğü'nü yapan Ömer Gücük, Roma Büyükelçisi oldu. Egemen Bağış'ın yerine Prag'a atanmayı bekleyen Mustafa Pulat da Sana Büyükelçiliği'ne atandı.

Havana Büyükelçiliği'ne atanan Vehbi Esgel Etensel ise eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer döneminde, 2003-2005 arasında Cumhurbaşkanlığında Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Dışişleri bünyesinde çeşitli görevlerde de bulunan Etensel'in dedesi Ahmet Hilmi Kalaç, son Osmanlı Mebusan Meclisi üyesi ve Cumhuriyet'in ilk milletvekillerindendi.

Yeni büyükelçiler ve atandıkları yerler

Berlin Büyükelçisi: Ahmet Başar Şen, AGİT Daimi Temsilciliği: Hatun Demirer, Bakü Büyükelçisi: Ahmet Demirok, Manama Büyükelçisi: Esin Çakıl, Abu Dabi Büyükelçisi: Tugay Tunçer, Saraybosna Büyükelçisi: Sadık Babür Girgin, Vagadugu Büyükelçisi: Nilgün Erdem Arı, Asmara Büyükelçisi: Mehmet Selim Kartal, Rabat Büyükelçisi: Adnan Keçeci, Konakri Büyükelçisi: Volkan Türk Vural, Pretorya Büyükelçisi: Ayşegül Kandaş, Juba Büyükelçisi: Erdem Mutaf, Yeni Delhi Büyükelçisi: Fırat Sunel, Bağdat Büyükelçisi: Ali Rıza Güney, Dublin Büyükelçisi: Mehmet Hakan Olcay, Madrid Büyükelçisi: Burak Akçapar, Yaounde Büyükelçisi: Volkan Işıkcı, Bişkek Büyükelçisi: Ahmet Sadık Doğan, Kinşasa Büyükelçisi: Mehmet Munis Dirik, Trablus Büyükelçisi: Kenan Yılmaz, Beyrut Büyükelçisi: Ali Barış Ulusoy, Ulanbator Büyükelçisi: Zafer Ateş, Maputo Büyükelçisi: Hüseyin Avni Aksoy, Nepido Büyükelçisi: Ali Sait Akın, Abuja Büyükelçisi: Hidayet Bayraktar, Taşkent Büyükelçisi: Olgan Bekar, Panama Büyükelçisi: Lebibe Gülhan Ulutekin, Asuncion Büyükelçisi: Serhat Aksen, Varşova Büyükelçisi: Cengiz Kamil Fırat, Freetown Büyükelçisi: Sibel Erkan, Singapur Büyükelçisi: Mehmet Burçin Gönenli, Slovakya Bratislava Büyükelçisi: Yunus Demirer, Lübliyana Büyükelçisi: Aylin Taşhan, Riyad Büyükelçisi: Fatih Ulusoy, Duşanbe Büyükelçisi: Emre Zeki Karagöl, Bangkok Büyükelçisi: Serap Ersoy, Lome Büyükelçisi: Esra Demir, Tunus Büyükelçisi: Çağlar Fahri Çakıralp, Montevideo Büyükelçisi: Hüseyin Müftüoğlu, Wellington Büyükelçisi: Fatma Ömür Ünsay, Lusaka Büyükelçisi: İstem Cırcıroğlu atandı.