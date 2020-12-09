'Ailemle koşa koşa aşı olmaya gideceğim'

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine Tüm dünya ile eş zamanlı yürütülecek çalışmanın Türkiye'deki koordinatörlüğünü üstlenecek Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Kovid-19'un nisan ve mayıs aylarına göre çocuklarda daha çok görülmeye başlandığı uyarısında bulunurken, "Çocuklarda özellikle hastalığın ağır seyri dediğimiz MIS-C tablosunu görmeye başladık. Bazı çocuk hastalarımızın zaman zaman yoğun bakım gereksinimi oluyor. Enfeksiyon yayıldıkça hastalığın görülme oranı çocuklarda da arttı" dedi.

'Çin-ABD fark etmez'

Kovid-19'a karşı dünya genelinde 200 çalışmanın, Türkiye'de ise halihazırda 15 çalışmanın yürütüldüğünü dile getiren Prof. Dr. Kurugöl, "Birçok kişi sosyal medyada Çin aşısının Faz 3 sonuçlarının açıklanmadığını öne sürüyor ancak atladıkları bir nokta var. Dünyada bağımsız bilim otoriteleri tarafından Faz 3 sonuçları incelenmiş bir aşı yok.

Pfizer, Moderna, Sputnik 5, Oxford veya Astra Zeneca aşılarına ait Faz 3 sonuçları, üretici firmaların açıkladıkları veriler. Kovid-19 aşıları belki de grip aşıları gibi periyodik olacak. Bugüne kadar 20 aşı çalışmasında yer aldım. Halkımız şuna emin olsun ki, Çin veya ABD farketmez, Kovid-19 aşısı geldiğinde ailemle koşa koşa aşılanmaya gideceğim" diye konuştu.

'Aşının milliyeti olmaz'

"İkinci kez hastalananların durumu da hep tartışılıyor. Viroloji bilimine göre aynı virüse bağlı ikinci kez hastalanan kişi, asla birincisinden daha ağır hastalık belirtileri göstermez. Yanlış bilgilerle insanların kafasını karıştırmamak lazım. Çin aşısı, Pfizer aşısına göre 5 dolar daha pahalı bir ürün. Şuan çok fazla bilgi kirliliği ortalığa saçılmış durumda. Çin ürünlerine karşı güvensizlik ve ön yargı söz konusu ancak bu durum aşılar için geçerli olmamalı. Aşının milliyeti olmaz. Yoğun bakımlarda insanların can çekiştiği, olağanüstü salgın dönemi içindeyiz. Bu girdaptan çıkmak için tek çare aşı" dedi.