Yakın temaslı çalışanlara 5 gün sonra test
|09 Aralık 2020 08:43
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Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Buna göre, yüksek ve orta risk gruba giren sağlık çalışanlarına semptom gelişirse semptom günü, gelişmez ise 5'inci günden sonra PCR testi yapılacak. Yüksek risk grubundaki sağlık çalışanlarına 5'inci günden sonra yapılan testin sonucu pozitif çıkması halinde kişilerin kesin olgu tanımın uygun şekilde tedavileri gerçekleştirilecek. Test sonucu negatif çıkan yüksek risk grubundaki sağlık çalışanlarının ise eğer semptomları yoksa 8'inci günde işe geri dönüşleri sağlanacak. Semptom olmayanlarda temas sonrası 10 gün (daha önce 14 gün idi) olacak şekilde aktif semptom takibi yapılacak. Semptom gelişirse test tekrarlanacak.
Karantina açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yakın temaslıların karantina süresinin 14 günden 10 güne düşürülmesi ve PCR testi sonucuna göre 7'nci günün sonunda sonlandırılabilmesine ilişkin düzenlemeler de yukarıda sayılan uluslararası güncellemelere paralel olarak yapılmıştır" denildi.
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