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İki doktor ve bir eczacı daha hayatını kaybetti

Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına yenileri eklendi
 09 Aralık 2020 08:46
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İki doktor ve bir eczacı daha hayatını kaybetti

Türkiye Tabipler Birliği'nden yapılan açıklamaya göre Kovid-19 tedavisi gören iki doktor ile bir eczacı daha hayatlarını kaybetti.

Açıklamaya göre İzmir'de özel bir hastanede çalışan Psikiyatri Uzmanı Dr. Hamdi Kandilcioğlu, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Metin İber ile Konya'da çalışan Eczacı Nazım Yiğit, koronavirüs nedeniyle vefat etti.
Memurlar.Net
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