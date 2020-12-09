Yiğit'in ilacı yılan hikayesine döndü

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: SMA hastası Yiğit bebeğin, yurt dışından getirilecek ilacına Türkiye'ye giriş izni verilmesi için açılan davadan çıkan; "ilaca onay" kararına Sağlık Bakanlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan (TİTCK) tarafından itiraz edildi.

Emsal yürütmeyi durdurma kararına yönelik itirazı görünce yıkım yaşadıklarını söyleyen Yiğit'in babası Fikri Tezcan, "Artık yaşadıklarımıza dayanacak gücümüz kalmadı. Biz devletten para da yardım da istemiyoruz. Kendi paramızla ilacı getirtmemize yönelik engelleri anlamak mümkün değil" dedi.

Düzce'de oturan Fikri ve Serpil Tezcan çifti henüz 60 günlükken Tip 1-SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığı tanısı konulan bebeklerinin sağlığına kavuşabilmesi umuduyla Zolgensma isimli SMA ilacını denemek istedi. Baba Fikri Tezcan, ilacı üreten firmanın CEO'suna ulaşıp 730 bin dolara temin için anlaşmaya vardı. Ancak aile, ilacın Türkiye'ye getirilip, uygulanması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan(TİTCK) izin alınması gerektiğini öğrendi.

Bunun üzerine reçeteyle kuruma başvuru yapıldı ancak TİTCK, yasal sürede bu başvuruya yanıt vermedi. Zımni ret olarak kabul edilen bu işlemi yargıya taşıyan Tezcan ailesinin ilaç mücadelesi, 27 Kasım'da Ankara 11.İdare Mahkemesi'nin kararıyla mutlu sona ulaştı. Kurumdan ilacı almak için onay yazısı bekleyen aile, TİTCK'in idare mahkemisinin kararına itiraz ettiğini öğrendi.

Karara itirazın gerekçesi

Tezcan ailesinin kendi imkanları ile satın almak istedikleri SMA ilacına erişilememesi durumunda telafisi güç zararlar doğabileceğine dair karar veren Ankara 11. İdare Mahkemesi'ne yapılan itirazda; aile tarafından talep edilen ve gen tedavisinde kullanılan ilacın, mevcut tedavide kullanılan ilaca göre daha etkin olduğuna dair bilimsel bir çalışma bulunmadığı öne sürüldü.

SMA hastalarını tedavisinde kullanımına ruhsat verilen ilacın tedavide daha iyi sonuçlar verdiği ve yurtdışından talep edilen ilacın getirilmesine gerek olmadığı belirtilen itiraz dilekçesinde, Zolgensma adlı ilaç için ruhsat başvurusu yapılmadığına da yer verilirken, İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın kaldırılması talep edildi.

'Artık gücümüz kalmadı'

İtirazın ardından söz konusu dava sürecinin Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7.İdari Dava Dairesi'nde devam edeceği bilgisini paylaşan SMA hastası Yiğit Tezcan'ın babası Fikri Tezcan yaşananlara isyan ederek, "Ankara 11.İdare Mahkemesi, ilacın Türkiye'ye getirilmesine engel teşkil eden düzenlemenin yürütmesini durdurdu. TİTCK'den bize gelen olumlu veya olumsuz bir yazı yok.

Kararın üzerinden neredeyse iki hafta geçmesine karşın yazı halen gelmiş değil. Bir bebeğin hayatından önemli başka ne olabilir ki. Artık yaşadıklarımıza dayanacak gücümüz kalmadı. Biz devletten para da yardım da talep etmiyoruz. Neden güçlükler ve engeller anlamak mümkün değil" dedi.

'Umutlanmıştık ama bu itiraz bizi çok kırdı'

Acılı baba Tezcan, talep ettikleri ilacı kendi imkanları ile satın almak istediklerini yineleyerek, "Bizim talep ettiğimiz ilacı ABD'de 2.5 milyon dolar karşılığında kullanan çocuklar iyileşti, bunu herkes biliyor. Dava 7.Bölge İdare Mahkemesi'ne taşındı ve dosya için çok acil ve ivedi karar verilmesi gerekiyor. TİTCK ısrarla onay yazısını göndermediği gibi mahkemenin kararına itiraz ediyor. Zamana karşı yarışıyoruz. TİTCK yöneticilerinden randevu istedim ama bir türlü geri dönüş yapmadılar. Mahkemenin kararı hepimiz için umut olmuştu ancak yapılan itiraz gerçekten bizi çok kırdı" diye konuştu.