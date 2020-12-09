47 suçtan aranan şüpheli Ankara'da yakalandı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR, GÖREVDE YÜKSELMEDE DE, YÜKSEK PUANLILARI ELEMİŞ Muğla Büyükşehir Belediyesinin itfaiye eri alımında olduğu gibi şube müdürlüğü görevde yükselme sınavında, sözlü sınavda verdiği yüksek ve düşük puanlarla bir çok adayın hakkını yediği ortaya çıktı.