Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00'de toplanacak. Sonrasında saat 19:00'da Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.
|09 Aralık 2020 09:16
|+Aa- Yazdır
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Paris'e Macron'un sınıf arkadaşı atandı
09 Aralık 2020 08:21
|Kısıtlama saatinde sokağa çıkıp hırsızlık yaptı
09 Aralık 2020 06:50
|Tekirdağ Şehir Hastanesi bölgenin 'sağlık üssü' olacak
08 Aralık 2020 22:55
|İki Bakanlık arasında iş birliği protokolleri imzalanacak
08 Aralık 2020 22:11
|İzmir'de kalabalık caddelere girişler kontrollü yapılacak
08 Aralık 2020 21:11
|2 günde yaklaşık 13 bin sürücüye radar cezası
08 Aralık 2020 19:16
|HAVELSAN yaklaşık çeyrek asırlık logosunu yeniledi
08 Aralık 2020 18:50
|TBMM Genel Kurul Salonu dezenfekte edildi
08 Aralık 2020 17:00
|4 adımda öğrenim ve katkı kredisi borcunu ödeme
08 Aralık 2020 16:56
|Fatmanur Altun, THY'nin verdiği 20 bin TL'lik maaştan feragat etti
08 Aralık 2020 16:04