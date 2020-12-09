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İzmirli aile salgın nedeniyle İran'dan online kız istedi

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan Yalçıntuğ ailesi koronavirüs nedeniyle İranlı Afşar ailesini görüntülü arayarak kız istedi. Kız isteme, İzmir'den İran'a online gerçekleştirildi.
 09 Aralık 2020 09:31
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İzmirli aile salgın nedeniyle İran'dan online kız istedi

Koronavirüs nedeniyle toplantılar ve etkinlikler online gerçekleştirilirken, kız isteme merasimleri de etkilendi. İzmirli Yalçıntuğ ailesi de İranlı Afşar ailesini görüntülü arayarak kız istedi.

İzmir'de kuyumculuk yapan Kamil Yalçıntuğ (40) ve yaklaşık 7 yıldır Türkiye'de yaşayan Ege Üniversitesi doktora öğrencisi İranlı Şehrazad Afşar (31) evlenmeye karar verdi. Vaka sayıları düşünce İranlı aile ile bir araya gelerek nişan yapmak istedi.

Ancak koronavirüs vaka sayıları kısa süre içinde tekrar katlandı. Online bir tören yapmaya karar veren çift, aileleri ikna etti. Her iki aile, evlerinde kız isteme için hazırlandı. İzmir'de yaşayan Yalçıntuğ ailesi, İran'da yaşayan Afşar ailesini görüntülü olarak aradı. Yalçıntuğ ailesinin aile dostu Hüdai Özgün, İranlı Şehrazad Afşar'ı baba Muhammed Reza Afşar ve anne Fariba Afşar'dan Kamil Yalçıntuğ için kız istedi. İranlı Şehrazad Afşar'ın ailesi, çiftin evlenmesine onay verdi. Aile büyükleri çiftin nişan kurdelesini kesti. İranlı aile, tüm yaşananları görüntülü olarak izledi.

'AİLESİ BU ŞEKİLDE KIZ İSTEDİĞİMİZ İÇİN ŞAŞKIN'

Yaşanan o anları anlatan Kamil Yalçıntuğ buruk bir sevinç yaşadıklarını belirtip, "Müstakbel eşimin kendisi İranlı. Burada okuyor yaklaşık 7 yıldır İzmir'de. Ege Üniversitesi'nde doktora öğrencisi. Öz halamın komşusu oluyor ve halamın vasıtasıyla tanıştık. Biz istemeye karar verdik. Bu sırada pandemi azalmıştı. Ailesi gelebilir, taşınabiliriz aynı zamanda da yüzük takarız diye düşündük ancak koronavirüs vaka sayılarında yükselme oldu. Biz de bunun üzerine online istemeye karar verdik. Ailesi bu şekilde kız istediğimiz için şaşkın. Onlar da burada olmayı çok istediler" diye konuştu.

'AİLELERİ ONLİNE İSTEMEYE İKNA ETTİK'

Pandeminin ardından hem İran'da hem de Türkiye'de düğün yapmayı planladıklarını dile getiren Yalçıntuğ, "Şehrazad Afşar ailenin tek kızı. Türkiye'ye gelmenin yollarını bulmaya çalıştılar ama biz dikkat etmemiz gereken bir süreçte olduğumuz için, pandemi tehlikesi olduğunu vurgulayarak bu şekilde bir isteme yapmamız gerektiği konusunda aileyi ikna ettik. Babası kızına çok düşkün. Özellikle kız tarafında buruk bir sevinç oldu ama nasip olursa düğünümüzü hem İran'da hem de Türkiye'de yapmayı düşünüyoruz. Umarım bir an önce pandemi de sona ererse bu şekilde herkesin gönlünü almak istiyoruz. Aileler burada olsaydı heyecanımız daha büyük olurdu. Çünkü sırf bizim tarafımız vardı. Müstakbel eşimin heyecanı biraz daha fazlaydı, buruk bir sevinç yaşadı. Keşke burada olsalardı" diye konuştu.
DHA
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