Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.
|09 Aralık 2020 09:25
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Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, ilçe kırsalında teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 10 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi.
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