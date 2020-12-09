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Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.
 09 Aralık 2020 09:25
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Van'da PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, ilçe kırsalında teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 10 RPG-7 antitank roketatar mühimmatı ele geçirildi.
Anadolu Ajansı
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