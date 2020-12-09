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Esenyurt'ta ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı

Esenyurt'ta tartıştığı ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı
 09 Aralık 2020 09:42
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Esenyurt'ta ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı

Esenyurt'ta tartıştığı ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 7 Aralık'ta, Üçevler Mahallesi'nde kız arkadaşıyla günlük kiralanan bir evde bulunan Serkan G.'nin yanına kardeşi Davut G. ile Metin A. geldi. İlerleyen saatlerde iki kardeş arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi sonucu Davut G. (16), ruhsatsız tabancayla ağabeyi Serkan G.'yi (22) yüzünden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk incelemede Serkan G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Esenyurt İlçe Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, olay sırasında evde bulunan kişileri gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamalar sonucunda suçunu itiraf eden Davut G., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı
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