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Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
 09 Aralık 2020 09:44
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Van, Bitlis, Muş ile Hakkari için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Sabah saatlerinden itibaren batıdan girecek yağışlı sistem, zamanla bölge genelinde etkisini gösterecek. Yağışlar, karla karışık yağmur ve kar şeklinde düşecek.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar, genellikle güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Van Gölü'nde hava, çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve karlı olacak. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, akşamdan itibaren batıdan saatte 30 kilometre hızla esecek.

İl merkezlerinde en yüksek hava sıcaklıklarının, Van'da 8, Hakkari'de 6, Muş'ta 4 ve Bitlis'te 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, gece ve sabah buzlanma ile donla birlikte yer yer pus ve sis beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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