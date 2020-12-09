'Badi Ekrem'in eşofmanının kimde olduğu ortaya çıktı

"Hababam Sınıfı", "Süt Kardeşler", "Mavi Boncuk", "Gülen Gözler" ve "Canım Kardeşim" gibi filmlerin yönetmeni Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez, oyuncu Şener Şen'in canlandırdığı "Badi Ekrem" karakterinin filmde giydiği eşofman takımını komedyen Cem Yılmaz'a verdiğini açıkladı.

Eğilmez Twitter'da yaptığı paylaşımında, "Arkadaşlar lütfen artık bundan sonra 'Badi Ekrem'in eşofmanı sende mi?' diye sormayın. Sevgili kardeşim Cem Yılmaz'a hediye ettim tüm takımı. Alt, üst, düdük ne varsa hepsi kendisinde. Teşekkür ederim ilginize..." dedi.

Arkadaşlar lütfen artık bundan sonra Badi Ekremin eşofmanını sende mi diye sormayın, sevgili kardeşim @CMYLMZ a hediye ettim tüm takımı. Alt-üst-düdük ne varsa hepsi kendisinde. Teşekkür ederim ilginize!..🙋️ ferdi eğilmez (@ferdiegilmez) December 6, 2020

Eğilmez, bir takipçisinin "Türk sinemasında Badi Ekrem'in giydiği eşofman gibi kıyafetler keşke bir müzede sergilense Ferdi Bey" yorumuna ise şu yanıtı verdi:

"İst.da Atlas pasajı içinde inşallah böyle bir müze açılacak. İlgi göreceğini düşünüyorum.."

Cem Yılmaz, iki sene önce oğlu Kemal Yılmaz ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış, gönderiye "Badi Ekrem Line!" notunu düşmüştü.