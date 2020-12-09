'Badi Ekrem'in eşofmanının kimde olduğu ortaya çıktı
|09 Aralık 2020 09:45
|+Aa- Yazdır
"Hababam Sınıfı", "Süt Kardeşler", "Mavi Boncuk", "Gülen Gözler" ve "Canım Kardeşim" gibi filmlerin yönetmeni Ertem Eğilmez'in oğlu Ferdi Eğilmez, oyuncu Şener Şen'in canlandırdığı "Badi Ekrem" karakterinin filmde giydiği eşofman takımını komedyen Cem Yılmaz'a verdiğini açıkladı.
Eğilmez Twitter'da yaptığı paylaşımında, "Arkadaşlar lütfen artık bundan sonra 'Badi Ekrem'in eşofmanı sende mi?' diye sormayın. Sevgili kardeşim Cem Yılmaz'a hediye ettim tüm takımı. Alt, üst, düdük ne varsa hepsi kendisinde. Teşekkür ederim ilginize..." dedi.
Arkadaşlar lütfen artık bundan sonra Badi Ekremin eşofmanını sende mi diye sormayın, sevgili kardeşim @CMYLMZ a hediye ettim tüm takımı. Alt-üst-düdük ne varsa hepsi kendisinde. Teşekkür ederim ilginize!..🙋️ferdi eğilmez (@ferdiegilmez) December 6, 2020
Eğilmez, bir takipçisinin "Türk sinemasında Badi Ekrem'in giydiği eşofman gibi kıyafetler keşke bir müzede sergilense Ferdi Bey" yorumuna ise şu yanıtı verdi:
"İst.da Atlas pasajı içinde inşallah böyle bir müze açılacak. İlgi göreceğini düşünüyorum.."
Cem Yılmaz, iki sene önce oğlu Kemal Yılmaz ile birlikte çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmış, gönderiye "Badi Ekrem Line!" notunu düşmüştü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|2020'de Türkiye en çok kimleri ve hangi konuları konuştu?
08 Aralık 2020 16:11
|'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' belli oldu
07 Aralık 2020 21:24
|Bilal Göregen: Joe Biden'a darbuka çalmak istiyorum
07 Aralık 2020 11:52
|Sermiyan Midyat: ABD'ye gelince ülkemin kıymetini anladım
07 Aralık 2020 11:29
|Ahmet Hakan o filmi yerden yere vurdu... 99 kere olmamış bir film
06 Aralık 2020 16:36
|Ahmet Hakan: Alman aşısı vurdurmak istiyordum ama fikrim değişti
06 Aralık 2020 09:47
|Pakistan Başbakanı'ndan Diriliş Ertuğrul övgüsü
06 Aralık 2020 09:41
|Ünlü oyuncu, metrobüs kavgasında karakolluk oldu
05 Aralık 2020 15:19
|Hafta sonu ücretsiz hizmet vereceğini duyuran BluTV çöktü
05 Aralık 2020 00:51
|Acun Ilıcalı'dan Deniz Zeyrek'e sert yanıt: Kininizi kusmaya devam edin!
03 Aralık 2020 17:11