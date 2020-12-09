Güne başlarken döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|09 Aralık 2020 09:46
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