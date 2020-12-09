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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 09 Aralık 2020 09:46
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Güne başlarken döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları7,82507,8260
Avro9,50209,5030
Sterlin10,451010,5050
ANKARA
ABD Doları7,79507,8450
Avro9,46009,5200
Sterlin10,393010,5930
Anadolu Ajansı
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