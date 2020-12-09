Koronadan kaybettiği babası için yüzlerce kişiye mevlit yemeği yedirdi
Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz hafta babası Ramazan Kuş'u koronavirüs nedeniyle kaybeden Mehmet Kuş, işyerinin önünde mevlit okutup yemek verdi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan mevlide yüzlerce vatandaş katıldı
|09 Aralık 2020 09:50
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Vaka sayısındaki artış hızı yüzde 100'e ulaşan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, sağlık müdürü ile halk sağlığı başkanlarıyla toplantı yaptığı 2 ilden biri olan Antalya'nın Alanya ilçesinde şoke eden bir durum yaşandı.
Geçtiğimiz hafta babası Ramazan Kuş'u koronavirüs nedeniyle kaybeden Mehmet Kuş, işyerinin önünde mevlit okutup yemek verdi. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulmayan mevlide yüzlerce vatandaş katıldı. Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer yasal yaptırımların uygulanacağını vurgularken, "Bu herkese karşı ayıp" diye tepki gösterdi.
Mehmet Al
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