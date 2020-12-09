Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 artışla 1.345,91 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,45 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.345,91 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,13 ile orman, kağıt, basım, en çok gerileyen ise yüzde 0,47 ile metal ana sanayi oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,75 değer kazanarak 1.339,89 puanla tüm zamanların en yüksek ikinci kapanışını gerçekleştirirken, BIST Sınai endeksi ise rekorlarını devam ettirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı ile ilgili gelişmeler, küresel ölçekte ekonomiyi destekleme adımları, Brexit görüşmeleri ve ABD ile Çin arasında artan gerilimin yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün veri gündeminin sakin olduğunu kaydetti.

ABD Temsilciler Meclisi'nde, Türkiye'ye bazı yaptırımları da içeren Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa Tasarısı'nın kabul edilmesine karşın sürecin devam ettiğini vurgulayan analistler, tasarının yasalaşması için önce Senato'da kabul edilmesi, ardından da Başkan Donald Trump tarafından onaylanması gerektiğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.360 seviyesinin direnç, 1.290 puanın destek olarak öne çıkabileceğini kaydetti.