Plastik yüz siperi, hapşırma halinde etkisiz!
|09 Aralık 2020 10:22
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Japonya'da Fukuoka Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada, yüz siperinin yakındaki enfekte bir kişinin maske takmadan hapşırması halinde koronavirüse karşı koruma sağlamadığı ortaya koyuldu.
Araştırmacılar, 1 metre uzaklıktan hapşıran bir insandan çıkan damlacıkların yayılışını bilgisayar modelleriyle gösterdi.
YÜZ SİPERİNE YAPIŞIYOR
Hapşırık sonucu üretilen 'girdap halkalarının', bulaşıcı parçacıkları bir saniyeden daha kısa sürede yüz siperine taşıdığı ve plastiğin kenarlarına yapıştırdığı belirtildi.
Plastik yüz siperinin, koronavirüse karşı etkisiz olduğu ortaya çıktı ViDEO
ENFEKTE OLMA RİSKİ ARTIYOR
Koronavirüs partikülleri dalgasının zamanlamasının yüz kalkanı takan kişinin nefes almasıyla çakışması halinde kişinin enfekte olabileceğine dikkat çekildi.
Daha önceki araştırmalarda, yüz koruyucu siperlerin aerosolleri yakalamada da işe yaramadığı bulunmuştu.
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