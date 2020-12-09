787 münhal Aile Hekimliği pozisyonu için ilana çıkıldı
Sağlık Bakanlığı 787 münhal Aile Hekimliği için ilana çıktı
|09 Aralık 2020 10:54
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Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında 2020/3 İller Arası Aile Hekimliği Yerleştirme İşlemi
İlan Metni ve Münhal Pozisyonlar Yayımlanmıştır. Başvurular 14.12.2020 Tarihi saat 18:00'e Kadar Personel Bilgi Sistemi (PBS) Üzerinden Yapılmaktadır.
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