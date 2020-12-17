Danıştay İDDK'dan kurumlar arası nakille ilgili önemli karar!

İcra dairelerinde hukuk mezunu olarak görev yapan icra müdürü/icra müdür yardımcılarının başka idarelerin "avukat" kadrolarına naklen geçişlerde Bölge İdare Mahkemeleri arasında farklı kararlar ortaya çıkmıştır. Bir kısım idare mahkemeleri, kişilerin öğrenim açısından daha verimli olabileceği, öğrenimine uygun olarak yükselebileceği bir alanda ve hizmet sınıfında çalışması sonucunda hizmetinden beklenen yararın artacağı gerekçesiyle ilgililere muvafakat verilmemesi işlemini iptal etmiştir.

Diğer idare mahkemeleri ise, kurumun personel ihtiyacını sabit görmekle birlikte kişinin kendi başvurusuyla oluşturduğu naklen geçiş durumunu bir hak gibi görmeyerek davacıların başka idarelere geçişlerine yönelik taleplerini reddetmiştir.

Danıştay İDDK bu iki farklı görüşü inceleyerek; kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek düzeyde olduğu ve hizmetinden en verimli şekilde yararlanılacak durumda çalıştırılmalarının kamu yararına daha uygun olacağını, kişilerin öğrenim ve eğitim durumlarına uygun olan kurumda ve pozisyonda çalışmalarının maddi ve manevi varlıklarının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağı ve bu suretle kamu hizmetinden beklenen yararın artacağını gerekçe göstererek muvafakat verilmeme işlemini hukuka aykırı görmüştür.

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