1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Danıştay İDDK'dan kurumlar arası nakille ilgili önemli karar!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kurumlar arası nakillerde (öğrenimle kazanılan unvanlara uygun kadrolara naklen geçiş talepleri) idarelerin kararlarına emsal teşkil edecek önemli bir karar verdi!
 17 Aralık 2020 10:06
+Aa- Yazdır
Danıştay İDDK'dan kurumlar arası nakille ilgili önemli karar!

İcra dairelerinde hukuk mezunu olarak görev yapan icra müdürü/icra müdür yardımcılarının başka idarelerin "avukat" kadrolarına naklen geçişlerde Bölge İdare Mahkemeleri arasında farklı kararlar ortaya çıkmıştır. Bir kısım idare mahkemeleri, kişilerin öğrenim açısından daha verimli olabileceği, öğrenimine uygun olarak yükselebileceği bir alanda ve hizmet sınıfında çalışması sonucunda hizmetinden beklenen yararın artacağı gerekçesiyle ilgililere muvafakat verilmemesi işlemini iptal etmiştir.

Diğer idare mahkemeleri ise, kurumun personel ihtiyacını sabit görmekle birlikte kişinin kendi başvurusuyla oluşturduğu naklen geçiş durumunu bir hak gibi görmeyerek davacıların başka idarelere geçişlerine yönelik taleplerini reddetmiştir.

Danıştay İDDK bu iki farklı görüşü inceleyerek; kamu görevlilerinin özel koşullarına göre verimliliklerinin en yüksek düzeyde olduğu ve hizmetinden en verimli şekilde yararlanılacak durumda çalıştırılmalarının kamu yararına daha uygun olacağını, kişilerin öğrenim ve eğitim durumlarına uygun olan kurumda ve pozisyonda çalışmalarının maddi ve manevi varlıklarının gelişmesine olumlu katkı sağlayacağı ve bu suretle kamu hizmetinden beklenen yararın artacağını gerekçe göstererek muvafakat verilmeme işlemini hukuka aykırı görmüştür.

Karar için tıklayınız.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Danıştay, sözlü sınavda davasında yine esasa değil şekil şartlarına baktı
18 Aralık 2020 00:04		 2019 yılındaki Orman mühendisliği sözlü sınavına iptal kararı
02 Ağustos 2020 09:16
Hazine avukatı, avukat ve hukuk müşaviri alımında ikinci sınava iptal karar
10 Haziran 2020 14:01		 BİM: Sözlüde verilen düşük not, hayatın olağan akışına aykırı
26 Kasım 2019 14:05
Sözleşmeli antrenör alımında, sözlü sınava iptal kararı
11 Temmuz 2019 14:06		 Danıştay'dan sözlü sınavlar için önemli karar!
28 Mart 2019 00:02
İdare mahkemesi, sözlü sınavda, Danıştay'ın bozma kararına direndi
25 Şubat 2019 10:04		 Sadece sözlü sınav notu vererek puanlamaya iptal kararı
16 Şubat 2019 13:13
Danıştay, PMYO mülakat davasında idare lehine karar verdi
23 Haziran 2018 10:09		 Sözlüde elenen öğretmen adayı, açtığı davayı kazandı
22 Aralık 2017 20:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:10 - Konutlarda güneşten elektrik üretmenin maliyeti kilovat başına 750 dolar12:50 - Edirne'de bir maden işletmesi karantinaya alındı12:36 - Sevgiliye hediye seçiminde yeni yardımcınız Muhiku12:34 - Çorum'da KYK yurdunda karantinası devam eden kişi sayısı 3'e düştü12:30 - Gün ortasında dolar 7,69 TL'ye kadar geriledi12:30 - Bakan Selçuk: Salgın nedeniyle 186 milyon lira ek kaynak hazırladık
12:29 - OMÜ Rektörü, kendisinin kullandığı WhatsApp hattı kurdu12:28 - Eskişehir görülen 2 davada FETÖ sanıklarına hapis cezası12:28 - Diyarbakır annelerinin oturma eylemine bir aile daha katıldı12:23 - MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak12:16 - Maske takma kuralına riayet etmeyen personele soruşturma açılacak12:15 - TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 47 milyar lira verdi
12:02 - Özel öğrenci yurdunu kumarhaneye çevirmişler11:58 - Personel ödemelerinde son gün 25 Aralık!11:55 - Partiye katılanlardan, pes dedirten paylaşım: Canınız çeksin11:53 - Kırıkhan eski Belediye Başkanı İsmail Turan koronaya yenildi11:43 - Bir ayda 6 ferdini Kovid-19'dan kaybeden aileden 'cenazelerde dikkatli olun' çağrısı
11:41 - Trabzon'da hamsi 15 liradan satışa sunuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
MEB: Ara tatil 3 hafta olarak uygulanacak
Elektronik, mobilya ve altında taksit sayısı düştü
İbrahim Kalın: Profesör oldum ama unvanı kullanmıyorum
8 bin polis alımı başvurusu için son günler
Anne kızlık soyadı artık doğrulama olarak kullanılmayacak
Ece Üner: Üniversiteler fuhuş evi ise Ebubekir Sofuoğlu ne oluyor?
AK Parti ve CHP arasında 'kabak tatlısı' tartışması... Allah belamı versin
Dev projenin gece görüntüsü hayran bıraktı
Danıştay, sözlü sınavda davasında yine esasa değil şekil şartlarına baktı
Ambülans şoförüne 'türban' ayrımcılığı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çin'in Alman Aşısını Kullanacak Olması 7
tasarruf yapmak 2
sadece yaptığında akla gelen güzellikler 2
cemal enginyurt 1
birikim 3
Delalım 2
yara 3
bilet almadan büyük ikramiye beklemek 6
Memurlar.Net e ragmen,memurlar.Net için 2
Napolyon Bonapart 1
SON İLANLAR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı- Güncellendi
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Mersin Anamur Turizm 1 İşçi Alacak
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı- Güncellendi
Zonguldak Çaybel İmar Geçici 2 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam