Türkiye'deki havalimanlarından sefer yapan uçaklar ortalama 98 yolcu taşıdı

- Ocak-Ekim 2020 döneminde, 722 bin 84 seferle 70 milyon 594 bin 381 kişinin seyahat ettiği Türkiye'deki havalimanlarında uçak başına yolcu ortalaması 98 oldu.

AA muhabirinin, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ocak-ekim arasında 9 milyon 896 bin 280 iç, 4 milyon 387 bin 830 dış hat olmak üzere toplam 14 milyon 284 bin 110 yolcu ağırlandı.

Aynı dönemde İstanbul Havalimanı'ndan 19 milyon 990 bin 713 yolcu uçtu. Yolcuların 6 milyon 488 bin 881'i iç, 13 milyon 501 bin 832'si dış hat noktalarına seyahat etti.

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan uçan 4 milyon 400 bin 398 yolcunun 3 milyon 730 bin 745'i iç hattı, 669 bin 653'i dış hattı tercih etti.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nı 10 ayda iç hatta 3 milyon 834 bin 760, dış hatta 933 bin 106 olmak üzere, 4 milyon 767 bin 866 yolcu kullandı.

Yaz döneminde yoğun olarak kullanılan Antalya Havalimanı'nda aynı dönemde 8 milyon 989 bin 75 yolcu ağırlandı. Yolcuların 2 milyon 731 bin 480'ı iç, 6 milyon 257 bin 595'i dış hattı tercih etti.

Adana Havalimanı'nda da iç hatta 1 milyon 948 bin 638, dış hatta 207 bin 866 olmak üzere 2 milyon 156 bin 504 yolcu ağırlandı.

- Geçen yılın aynı döneminde ortalama yolcu sayısı 135

Ocak-Ekim 2020'de Türkiye'deki tüm havalimanlarından gidiş-geliş seferleriyle seyahat eden yolcu sayısı 70 milyon 594 bin 381 oldu. Yolcuların 42 milyon 566 bin 243'ü iç, 28 milyon 28 bin 138'i dış hat noktalarına uçtu.

Türkiye'deki havalimanları merkezli 722 bin 84 geliş-gidiş seferi yapılırken, bunların 482 bin 249'sini iç, 239 bin 835'ini dış hat seferleri oluşturdu.

Buna göre, 10 aylık dönemde Türkiye merkezli geliş-gidiş seferlerinde uçak başına ortalama 98 yolcu seyahat etti. Geçen yılın aynı döneminde uçak başına ortalama yolcu sayısı 135 olarak hesaplandı.