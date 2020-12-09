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BAE açıkladı: Çin firması Sinopharm'ın aşısı yüzde 86 etkili

Çin firması Sinopharm'ın korona virüsüne karşı geliştirdiği aşının Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan testlerinin ara sonuçları açıklandı. Buna göre aşı, yüzde 86 koruma gücüne sahip.
 09 Aralık 2020 11:14
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BAE açıkladı: Çin firması Sinopharm'ın aşısı yüzde 86 etkili

Türkiye'nin 50 milyon doz aşı sipariş ettiği Çinli Sinovac firmasının Coronavac aşısının test sonuçları beklenirken, bir diğer Çin şirketi Sinopharm'ın aşısının yüzde 86 oranında etkili olduğu açıklandı. Açıklama, Sinopharm'ın aşısının test edildiği ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) geldi.

BAE Sağlık Bakanlığı, bu aşının Faz-3 denemelerinin ara dönem sonuçlarında, Covid-19'a karşı yüzde 86 oranında etki sağladığını duyurdu. Buna göre aşı, uygulandığı her 100 kişiden 86'sını Covid-19'a karşı koruyacak kadar bağışıklık geliştirebildi. Aşının hastalığın orta şiddette ve ağır geçirilmesini yüzde 100 oranında engellediği, kayda değer bir yan etkiye de yol açmadığı belirtildi

Sinopharm aşısının BAE'de temmuz ayında başlatılan denemelerine 125 farklı ülkeden 31 bin gönüllü katılmıştı. BAE'nin açıklamasında, bu deneylere katılan kaç kişiye gerçek aşı, kaçına boş aşı yapıldığı veya kaçının hastalandığına dair ayrıntı verilmedi.

Söz konusu aşı, Türkiye'nin Sinovac'dan sipariş ettiği Coronavac aşısı gibi inaktif yöntemle geliştirildi. Aşının denemeleri, BAE'nin yanı sıra Mısır, Ürdün ve Bahreyn'de de yapılıyor.

Kaynak: Duvar
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