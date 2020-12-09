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Adalet, Hazine, Maliye ile Savunma bakanlıklarının bütçe görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulunda Adalet, Hazine ve Maliye ile Milli Savunma bakanlıklarının bütçe görüşmeleri başladı.
 09 Aralık 2020 11:18
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Adalet, Hazine, Maliye ile Savunma bakanlıklarının bütçe görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulu, bütçenin 2. tur görüşmeleri için Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı bütçelerinin yanı sıra Yargıtay, Danıştay, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Türkiye Adalet Akademisi, Hakimler ve Savcılar Kurulu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun bütçeleri de ele alınacak.

Görüşmelerde ilk olarak CHP Grubu adına konuşmalar yapılıyor.
Anadolu Ajansı
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