Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı
Tunceli'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 132 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
|09 Aralık 2020 11:19
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Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçelerde ve yüksek kesimlerde yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar ve tipi nedeniyle merkeze bağlı 10 köy ve ilçelerden Ovacık'ta 32, Hozat'ta 19, Pülümür'de 37, Mazgirt'te 12, Nazımiye'de 11, Pertek'te 10, Çemişgezek'te 1 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, köy yollarında karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
Öte yandan yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Tunceli-Erzincan kara yolundaki Cankurtaran bölgesinde ve Hozat-Ovacık kara yolu arasındaki Karaoğlan mevkiinde trafikte aksama yaşanmaması için Karayolları 86. Şube Şefliği ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
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