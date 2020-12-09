1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Aşılar evde de uygulanabilir

Çin menşeli koronavirüs aşısının Türkiye'ye geldikten sonra aşı merkezlerine dağıtımı konusunda Sağlık Bakanlığı'nın çalıştığını söyleyen Doç. Dr. Kayıpmaz, "Öncelikle en yüksek riskteki kişiler aşılanacak. Sağlık kuruluşlarında, temel sağlık hizmetlerinin sunulduğu Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi gibi kuruluşlarda hatta Evde Sağlık Hizmetleri bağlamında bu aşılar uygulanabilir" dedi.
 09 Aralık 2020 11:22
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Doç. Dr. Kayıpmaz, Çin aşısının 11 Aralık'tan itibaren Türkiye'ye gelmeye başlayacağını, Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu tarafından aşının ülke standartlarına uygunluğunun test edileceğini kaydetti. Bu sırada Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının da değerlendirileceğini ifade eden Doç. Dr. Kayıpmaz, "Eğer uygunluk bulunur ise erken kullanım izni verilecek ve onun ardından aşılanma başlayacak. Bu 2 haftalık bir süreç. Bizim için önemli olan aşının etkinliği ve güvenirliğidir. Etkin ve güvenilir olduğu ortaya konmuş her aşı bizim için değerlidir.

Bu hastalıktan kurtuluş için elimizdeki en önemli çare aşı. Çünkü siz aşı vurulduğunuz zaman virüs ile karşılaşsanız dahi hastalığı daha hafif atlatabiliyorsunuz; vücudunuzda virüse karşı antikorlar hazır halde beklediği için. Bundan dolayı aşılanmanın önemi yadsınamaz" diye konuştu

Doç. Dr. Kayıpmaz, "Öncelikle en yüksek riskteki kişiler aşılanacak. Sağlık kuruluşlarında, temel sağlık hizmetlerinin sunulduğu Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi gibi kuruluşlarda hatta Evde Sağlık Hizmetleri bağlamında bu aşılar uygulanabilir" dedi.

'ŞU AN İÇİN BU AŞILAR ETKİN VE GÜVENİLİR AŞILAR'

Doç. Dr. Kayıpmaz, geçmiş yıllara bakıldığında birçok hastalıktan kurtuluşun aşı sayesinde olduğuna dikkat çekerek, "Ünlü halk ozanımız Aşık Veysel, ama idi. Çiçek hastalığı dolayısıyla ama olmuştu. 2 kardeşini çiçek hastalığından kaybetmişti. Şimdi çiçek aşısı var. Ve insanlar artık çiçek aşısı sayesinde hastalık ortadan kalktığı için şu anda böyle bir sorunla uğraşmıyor. Ama bundan 70-80 yıl geriye gittiğimizde bir çiçek hastalığı probleminin olduğunu görüyorsunuz. O yüzden aşılar bu bulaşıcı hastalıklardan korunmada bizim olmazsa olmazımız. Şu anda ön plana çıkan aşılarda zaten beklediğimiz, istediğimiz etkinlik düzeyinin üzerinde bir etkinliğin olduğu ilan edildi. Zaten Türkiye'de yapılacak değerlendirmenin ardından devreye girecek" dedi.

'EVDE SAĞLIK HİZMETLERİ KAPSAMINDA UYGULANABİLİR'

Doç. Dr. Kayıpmaz, aşıların erken kullanım izni aldıktan sonra aşı merkezlerine dağıtımının nasıl yapılacağı üzerinde Sağlık Bakanlığı'nın çalıştığına dikkat çekerek, "Sağlık Bakanlığı bu konu ile ciddi bir çalışma yürütüyor. Aşama aşama insanların aşı olması planlanmıştı. Öncelikle en yüksek riskteki kişiler aşılanacak. Aşıların kullanımı izni alması sonrasında bunlar belirlenecek. Sağlık kuruluşlarında, temel sağlık hizmetlerinin sunulduğu Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi gibi kuruluşlarda hatta ilk bekleyen hastalara Evde Sağlık Hizmetleri bağlamında bu aşılar uygulanabilir. Bunu en uç noktaya kadar taşıyabilecek şu anda dağıtım alt yapısı var. Bu mRNA aşılarında en büyük karşılaşılan sorun; ciddi bir soğukluk derecesi gerektiriyor aşının saklanacağı koşullar. Ondan dolayı belli başlı merkezler belirleniyor bu ülkelerde ve insanların o merkezlere gelip aşıyı olması tavsiye ediliyor. Yani donanımlı, kapasiteli hastanelerde bu iş yapılıyor. İnaktive aşısı bize bir avantaj olacak. Artı 2 eksi 8 derece arasında saklanabildiği için ülkenin en uç noktalarına kadar bu aşıyı götürebileceğiz" ifadelerini kullandı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı
09 Aralık 2020 12:52		 Bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan çağrı
09 Aralık 2020 12:07
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Gürcistan'da
09 Aralık 2020 12:04		 Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı
09 Aralık 2020 11:19
Koronavirüs aşısı ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor
09 Aralık 2020 11:15		 Bağışıklığı güçlendirmek için 1-2 porsiyon balık tüketilmesi öneriliyor
09 Aralık 2020 11:14
Türk bilim insanlarından 'Kovid-19 aşısıyla ilgili bilgi kirliliğine dikkat' uyarısı
09 Aralık 2020 11:08		 Aşının maske'yi bitirmesi 1 yılı bulabilir
09 Aralık 2020 10:28
Aynı aileden dört kişi koronavirüs kurbanı
09 Aralık 2020 10:27		 Plastik yüz siperi, hapşırma halinde etkisiz!
09 Aralık 2020 10:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:52 - Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı12:50 - 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonda 21 şüpheli daha yakalandı12:49 - Çeyrek altın ne kadar?12:49 - Market ve kargo dağıtım çalışanları için 'yıpranma payı' teklifi12:44 - Keçiören'deki yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti12:42 - Bakan Selçuk: 4 milyon kamu personeliyle vatandaşımıza hizmet sunuyoruz
12:40 - Valilik, şehit babasının vergi borcu nedeniyle cezaevine girdiği iddialarını yalanladı12:31 - Eczanede, yaşlı adamı 'Sana hesap mı vereceğiz' deyip kaldırıma fırlattılar12:30 - 8 milyonluk İsrail'e 8 milyon doz aşı verdiler, Türkiye'ye parasıyla da vermediler12:22 - Gün ortası döviz fiyatları12:14 - Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavı ertelendi12:13 - Üniversite, e-ticaretten elde ettiği geliri öğrencilere burs olarak yatıracak
12:12 - AYM, sınır dışı edilen İranlı'nın başvurusunu haksız buldu12:07 - Bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan çağrı12:06 - Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava duruşma savcısı Kovid'e yakalanınca ertelendi12:04 - Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Gürcistan'da11:59 - Konya'da tır ile askeri personeli taşıyan servis midibüsü çarpıştı: 10 yaralı
11:48 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşıda geç kalmadık, vermediler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Paris'te ırkçı söylem! Medipol Başakşehir sahadan çekildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşıda geç kalmadık, vermediler
Prof. Dr. Tekin: Maske de taksanız 4 saatte virüs bulaşıyor
Elektrik şirketlerinin temsil ve ağırlama giderleri faturalara yansıyacak
'Badi Ekrem'in eşofmanının kimde olduğu ortaya çıktı
İki doktor ve bir eczacı daha hayatını kaybetti
Nafakanın iptal talebi bankadaki köstebeği ortaya çıkardı
FETÖ elebaşı koronavirüse mi yakalandı? Yer değiştirdi iddiası
Sözleşmeli Personel (4B) yıllık izne ne zaman hak kazanır?
Tek kişilik oyunda 50 pozitif vaka
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
domuz gribi aşısı 2
Suudi Arabistandan sınırdışı edilen adamlar 4
pfizer biontech aşısı 2
ölü toprağı 2
hasta siempre 2
üfürükçü kadının tek başına 136 kişiye korona bulaştırması 2
Michael moore 1
yeşil şapkalı masa lambası 2
08.12.2020 anadolu efes vs asvel maçı 5
aşı taşıma konteyneri 1
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli 4 sağlık personeli alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam