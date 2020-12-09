1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzun süre ekrana maruz kalan çocuklara rutin göz kontrolü tavsiyesi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Funda Dikkaya:- "Çocukların mutlaka rutin göz muayenesinden geçirilmesi gerekir
 09 Aralık 2020 10:03
+Aa- Yazdır
Uzun süre ekrana maruz kalan çocuklara rutin göz kontrolü tavsiyesi

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Funda Dikkaya, çocukların mutlaka rutin göz muayenesinden geçirilmesi gerektiğini belirterek, "Gerektiği hallerde gözlük ve ilaç tedavileri düzenlenmelidir. Ekran kullanımına yarım saatte bir 10 dakikalık aralar verilmesi ve bu esnada uzağa bakılması gözlerin rahatlatılmasına yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dikkaya, uzaktan eğitimin de hayata geçmesiyle uzun saatler telefon, bilgisayar ve televizyon ekranlarına bakmanın özellikle çocukların gözlerinde rahatsızlık oluşturabileceği uyarısında bulundu.

Çocukların mutlaka rutin göz muayenesinden geçirilmesi gerektiğini belirten Dikkaya, "Gerektiği hallerde gözlük ve ilaç tedavileri düzenlenmelidir. Ekran kullanımına yarım saatte bir 10 dakikalık aralar verilmesi ve bu esnada uzağa bakılması gözlerin rahatlatılmasına yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.

- "Ekran ile göz arası en az 35-40 santimetre olmalı"

Ekran ile göz arasındaki mesafenin 35-40 santimetre olacak şekilde ayarlanması tavsiyesinde bulunan Dikkaya, "Akıllı telefon ve tablet gibi göze daha yakın tutulan cihazlardansa bilgisayar ve televizyon gibi daha uzaktan bakılan cihazlar tercih edilmelidir. Mümkünse özellikle videoların televizyon ile bağlantı kurularak büyük ekrandan ve uzaktan izlenmesi teşvik edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Ekranı yüz hizasına göre ayarlayın"

Ekran seviyesinin çocuğun yüz hizasına göre ayarlanmasının faydalarına da değinen Dikkaya, ekran hizalamanın, omurga ile ilgili gelişebilecek problemlerden korurken, ekranın göz hizasının hemen altında olmasının göz kapaklarını aşağı yönlendirerek kuruluk şikayetlerine yardımcı olduğunu aktardı.

Dikkaya, ekrana bakma süresinde kısıtlamalar yapılması gerektiğini vurgulayarak, "Eğitim faaliyetleri için ekran kullanımının mecburi olduğu bugünlerde, eğitim dışı faaliyetler için ekran kullanım süresinin 1-2 saatle kısıtlanması ve çocukların mümkün mertebe açık alan aktivitelerine yönlendirilmesi gerekmektedir. Gerekli görüldüğü durumlarda suni gözyaşı damlalarını kuruluk şikayetleri için önerebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Mavi ışık korumalı gözlük tercih edilebilir"

Funda Dikkaya, çocuklarda özellikle uyku düzeninin etkilenmemesi için uyku vaktinden en az 1 saat önce ekran kullanımının kesilmesi gerektiğini de belirterek, şunları kaydetti:

"Elimizde kesin faydasını gösteren veriler olmamakla birlikte ekran karşısında mavi ışık korumalı gözlükler de tercih edilebilir. Ekranı, açık pencerelerden ve aydınlatma araçlarından gelen doğrudan ışığa maruz bırakmayacak şekilde konumlandırmak parlama ve yansımaları önleyerek gözün rahatlamasına yardımcı olur. Ekranın parlaklığının daha rahat bir seviyeye düşürülmesi de faydalı olacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı
09 Aralık 2020 12:52		 Bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan çağrı
09 Aralık 2020 12:07
Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Gürcistan'da
09 Aralık 2020 12:04		 Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Aşılar evde de uygulanabilir
09 Aralık 2020 11:22
Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı
09 Aralık 2020 11:19		 Koronavirüs aşısı ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor
09 Aralık 2020 11:15
Bağışıklığı güçlendirmek için 1-2 porsiyon balık tüketilmesi öneriliyor
09 Aralık 2020 11:14		 Türk bilim insanlarından 'Kovid-19 aşısıyla ilgili bilgi kirliliğine dikkat' uyarısı
09 Aralık 2020 11:08
Aşının maske'yi bitirmesi 1 yılı bulabilir
09 Aralık 2020 10:28		 Aynı aileden dört kişi koronavirüs kurbanı
09 Aralık 2020 10:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:52 - Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı12:50 - 50 ilde FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonda 21 şüpheli daha yakalandı12:49 - Çeyrek altın ne kadar?12:49 - Market ve kargo dağıtım çalışanları için 'yıpranma payı' teklifi12:44 - Keçiören'deki yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti12:42 - Bakan Selçuk: 4 milyon kamu personeliyle vatandaşımıza hizmet sunuyoruz
12:40 - Valilik, şehit babasının vergi borcu nedeniyle cezaevine girdiği iddialarını yalanladı12:31 - Eczanede, yaşlı adamı 'Sana hesap mı vereceğiz' deyip kaldırıma fırlattılar12:30 - 8 milyonluk İsrail'e 8 milyon doz aşı verdiler, Türkiye'ye parasıyla da vermediler12:22 - Gün ortası döviz fiyatları12:14 - Defterdarlık Uzmanlığı Özel Sınavı ertelendi12:13 - Üniversite, e-ticaretten elde ettiği geliri öğrencilere burs olarak yatıracak
12:12 - AYM, sınır dışı edilen İranlı'nın başvurusunu haksız buldu12:07 - Bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan çağrı12:06 - Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava duruşma savcısı Kovid'e yakalanınca ertelendi12:04 - Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Gürcistan'da11:59 - Konya'da tır ile askeri personeli taşıyan servis midibüsü çarpıştı: 10 yaralı
11:48 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşıda geç kalmadık, vermediler
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Paris'te ırkçı söylem! Medipol Başakşehir sahadan çekildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşıda geç kalmadık, vermediler
Prof. Dr. Tekin: Maske de taksanız 4 saatte virüs bulaşıyor
Elektrik şirketlerinin temsil ve ağırlama giderleri faturalara yansıyacak
'Badi Ekrem'in eşofmanının kimde olduğu ortaya çıktı
İki doktor ve bir eczacı daha hayatını kaybetti
Nafakanın iptal talebi bankadaki köstebeği ortaya çıkardı
FETÖ elebaşı koronavirüse mi yakalandı? Yer değiştirdi iddiası
Sözleşmeli Personel (4B) yıllık izne ne zaman hak kazanır?
Tek kişilik oyunda 50 pozitif vaka
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Çıplak elle gökdelenlere tırmanan insanlar 3
üfürükçü kadının tek başına 136 kişiye korona bulaştırması 2
sahilde uyumak 2
Kendini anlatmaktan vazgeçmek 3
şu anda dinlenen türkü 1
7 dil konuşabilen küçük kz 2
sızlanmak 3
Starlink 1
geceye bir şiir bırak 1
Barış Özcan 1
SON İLANLAR
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam