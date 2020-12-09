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Motosikletini yol kenarında tamir eden çocuk kazada hayatını kaybetti
Konya'nın Çumra ilçesinde bozulan motosikletini yol kenarında tamir etmek isteyen 15 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
|09 Aralık 2020 11:32
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Konya'nın Çumra ilçesinde bozulan motosikletini yol kenarında tamir etmek isteyen 15 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Ahmet Özveri'nin (15) kullandığı motosiklet, gece saatlerinde Gökhüyük Mahallesi'nde seyir halindeyken arızalandı.
Motosikletinden inen Özveri, aracını tamir etmek için yolun kenarına çekti. Bu sırada Yaşar T. yönetimindeki plakası alınamayan otomobil, yol kenarındaki Özveri'ye çarptı.
Sağlık ekiplerince Çumra Devlet Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırılan Özveri, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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