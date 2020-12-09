Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşıda geç kalmadık, vermediler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Habertürk Gazetesine konuştu. Fatih Altaylı'ya konuşan bakan Fahretin Koca "Biz yaz gelmeden 100 milyon doz aşı ile 50 milyon vatandaşımızı aşılamak istiyoruz. Ortalıkta dolaşan listelerdeki dozları o ülkelere ne zaman verecekler kimse sormuyor. Yangın var. Bize Nisan'a kadar lazım" dedi. Bakan Koca Biontech'ten de 25 milyon doz aşı geleceğini açıkladı.



Bakan Fahrettin Koca, Sinovac'ın ürettiği "Coronavac" aşının Endonezya'da açıklanan ilk faz 3 nihai sonuçları için "Yüzde 97 etkinlik açıklandı. Bu oldukça sevindirici. Ama asıl önemli olan bir kaç gün sonra netleşecek olan Türkiye'deki 3. Faz çalışma sonuçları" dedi.

"BEĞENMEZSEK AŞIYA ÖDEME YAPMAYACAĞIZ"

"Beğenmezsek ödeme yapmayacağız bu aşıya. Bu şekilde aşı anlaşması yapabilmiş tek ülkeyiz. Siparişimizi verirken bunu anlaşmaya koyduk. Bizdeki sonuçlar yeterince etkin olmaz ise aşıları iade etme ve beş kuruş bile ödememe hakkımız var. Böyle bir anlaşmayı, herhangi bir aşı firması ile yapabilmiş başka ülke yok" dedi.

"AŞI İÇİN GEÇ KALMADIK AMA VERMEDİLER"

"Keşke bizim bu aşılar için ne uğraş verdiğimizi vatandaş bilse. Emin olun diğer firmalar ile ilgili görüşmelerimizde geç kalmadık. Ama vermediler ya da bizim istediğimiz sürede veremediler. Pek çok firma ile görüşüldü en başında. Umut veren aşı çalışmalarının hepsiyle. Mesele süre idi. Ne zaman verileceği. İki firma bize süre konusunda istediğimize yakın tarihlerde aşı verebileceğini söyledi o zaman. Biri Sinovac(Çin), diğeri Astra Zeneca/Oxford(İngiltere) erken dönemde aşı temin edebilecek olanlar bunlardı. Astra Zeneca sonuçlarda sorun yaşayınca onlarla anlaşamadık. Ama hala önümüzde o olasılık var. Astra Zenaca hala aşı verebiliriz diyor ve sonuçlar olumlu çıkarsa İngilizlerin Astra Zeneca aşısını da alabiliriz. O kapı hala açık. Üstelik 4 dolar fiyatı ile en ucuz aşı da o. Moderna ise sizin de bildiğiniz gibi ABD dışına satılamayacak ilk dönemde."

DİĞER ÜLKELERİN O DOZLARI NE ZAMAN ALACAĞI BELLİ DEĞİL

"Fatin Bey, sürekli listeler dolaşıyor sosyal medyada ve medyada. Amerika 600 milyon doz, Hindistan 1,4 milyar doz, İngiltere 300 milyon doz, Almanya 300 milyon doz gibi sayılar. Biz bunların arasında 50 milyon doz ile altlarda gösteriliyoruz. Ama şunu kimse sormuyor. Bu bahsedilen dozlar bu ülkelere ne zaman verilecek bu aşılar ne zaman halka ulaşacak ve uygulanacak. Alacaklar da ne zaman alacaklar meselesi var. Bunların büyük bölümü 2021 sonuna kadar hatta daha sonrasına söz edilen sayılar. Biz ise acilen bu aşıları istiyoruz. Yazdan önce istiyoruz. İngiltere aşı yapmaya başladı bugün. Peki kaç doz. Ay sonuna kadar 600 bin doz. Almanya Nisan sonuna kadar 11 milyon doz yapabilecek. Yani 5,5 milyon kişi. Biz ise Nisan sonuna kadar 50 milyon dozu kesinlikle dağıtıp, aşıyı yapmış olacağız. Ama bizim asıl hedefimiz o tarihe kadar 100 milyon dozu temin edip, yapmış olmak. İnaktif aşıların üretimi daha kolay ve hızlı olduğu için biz hızlıca Sinovac'tan temin edebiliyoruz. Hala diğerleri ile de görüşmelerimiz sürüyor. Çok açık söylüyorum bizim hedefimiz 100 milyon dozu en geç Nisan sonuna kadar temin edip, uygulamış olmak. Sonrası zaten yaz. Biz yazdan önce 50 milyon vatandaşımızı aşılamış olmak istiyoruz. Bu sayıya ulaşmamız şart"

BİONTECH AŞISINDA ESAS SORUN ZAMANLAMA

NİSAN'DA BU BELAYI BİTİRMEK İSTİYORUZ

"Almadığımız doğru bilgi değil. Biontech aşısı da gelecek. Üretimi zor bir aşı, taşıması belirli koşullara bağlı bir aşı. Onlarla da bir yere vardık. Yıl sonuna kadar 25 milyon dozu verebilecekler. Biz bunu erkene çekmeye çalışıyoruz. Yoksa Biontceh aşı da gelecek. Mesele zamanlama. Biz yazdan önce istiyoruz. Yangınımız var. Bir an önce söndürmemiz lazım. Ama Biontech aşısı da gelecek. Yeni yıla kadar bir kısım gelir. Nisan'a kadar gerisi gelsin diye uğraşıyoruz. Bize Nisan'a kadar en 100 milyon doz gerek bunu sağlamaya çalışıyoruz. Nisan ayında bu belayı bitirmek, gündemden düşürmek istiyoruz. Bu yüzden tem aşılarla ilgiliyiz."

BİONTEC AŞISININ FİYATI AYNI

"İstemiyoruz diye bir şey yok. Alacağız. En az 25 milyon doz alacağız. Fiyat da pahalı değil. Bizim Biontech ile anlaştığımız fiyat Çin aşısını aldığımız fiyat ile aynı"

RUS AŞISI GÜVENLİ DEĞİL

"Bu bir Adenovirüs aşısı. Sorun GLP şartlarına uygunluktan çıktı. (GLP şartları iyi laboratuvar uygulamaları, Good Laboratory Practice demek.)Rusya buna uyamadı. Bu nedenle DSÖ'nün ve dünyanın bu aşıyı alması mümkün değildi. Bizde de bu ayının ruhsat alması mümkün değil. O yüzden ilgi alanımızın dışına çıktı."

BİZ GELEN AŞILARI EN HIZLI UYGULAYABİLECEK ÜLKEYİZ

"Haklı bir soru. Ama merak etmeyin. Biz yaparız. 1. Kademe sağlık hizmetinde Dünya'nın en iyilerinden biriyiz. Bu yüzden çok fazla ekstra hazırlığa gerek yok. Ama hazırlığımızı elbette yapıyoruz. İddia ediyorum Avrupa'da bu aşıyı en hızlı uygulayabilecek ülkelerden belki de birincisiyiz. Bir de İngiltere hızlı uygulama kapasitesine sahip. Almanya da hazırlık yaptı. Pek çok ülke aşı gelse bile çok hızlı uygulayamayacak. Bizde sorun çıkmaz. Çok hızlı uygularız. Mesela ben ilk Sağlık personeline yapılacak olan ilk aşıların 1 gün içinde yapılıp bitirilmesini istiyorum ki yapacak durumdayız."

HANGİ AŞIDA HANGİ YAN ETKİ VAR?

Bakan Fahretin Koca "Ateş, halsizlik gibi yan etkilerden dolayı sağlık sistemi aksamasın sonra" şeklindeki souya "İnaktif aşıda böyle bir sorun yok. Yan etki dediğiniz ateş ve halsizlik çok çok az. Neredeyse yok gibi. Yan etkiler mRNA aşılarında sert oluyor. mRNA aşısı olan bazı deneklerimizde iki gün süren yüksek ateş oldu. Sinovac inaktif aşı ve böyle bir şey yapmıyor" dedi

KİMSEYE ZORLA AŞI YAPMAYACAĞIZ

Bakan Koca "Peki bazı sağlık personeli aşıyı olmak istemezse ne yapacaksınız?" şeklindeki soruya ise "Yapacak bir şey yok. Kimseye zorla aşı yapamayız ama tam hocalarımız belki de canlı yayında bu aşıyı olacaklar. Siz de canlı yayında olmak istediğiniz söylemişsiniz. Siz de canlı yayında olursanız seviniriz. Çünkü bu aşıların güvenli olduğunu herkes görüp; bilmeli. Siyasetçileri değil, bilim insanlarını öne çıkarıp güvenliliği göstermek lazım." dedi.