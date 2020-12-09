Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Gürcistan'da
|09 Aralık 2020 12:04
|+Aa- Yazdır
Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan ve İstanbul'dan 4 Aralık Cuma günü törenle uğurlanan ilk ihracat treni, Gürcistan'ın Akhalkalaki kentine ulaştı.
Gürcistan Ekonomik ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den Çin'e ihracat yükü taşıyan trenin gece geç saatlerde Akhalkalaki tren istasyonuna ulaştığı belirtildi.
Daha önce benzer yüklerin farklı güzergah kullanılarak taşındığı ama ilk kez bu yükün Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yoluyla Çin'e ulaştırılacağı kaydedilen açıklamada, "Bu, benzeri görülmemiş bir olaydır çünkü bugüne kadar yükler Çin'den Avrupa'ya orta nakliye koridoru ile taşınıyordu." değerlendirmesi yer aldı.
Trenin Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi, Kazakistan ve Çin'de toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedeceği bilgisi verilen açıklamada, "Gürcistan'dan geçen Bakü-Tiflis-Kars (BTK) yeni demir yolu güzergahı, Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan koridorun lojistik bir parçasıdır." ifadesi kullanıldı.
Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Tarihi bir gerçeğe tanık olduk. Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ilk kez karşılıklı hareket rejimi ile çalışmaya başladı. Bu da Türkiye'den Çin'e doğru taşınan ihracat yükünün ilk kez Gürcistan üzerinden taşınması anlamına geliyor."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı
09 Aralık 2020 12:52
|Bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan çağrı
09 Aralık 2020 12:07
|Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Aşılar evde de uygulanabilir
09 Aralık 2020 11:22
|Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı
09 Aralık 2020 11:19
|Koronavirüs aşısı ikinci dozdan 10 gün sonra korumaya başlıyor
09 Aralık 2020 11:15
|Bağışıklığı güçlendirmek için 1-2 porsiyon balık tüketilmesi öneriliyor
09 Aralık 2020 11:14
|Türk bilim insanlarından 'Kovid-19 aşısıyla ilgili bilgi kirliliğine dikkat' uyarısı
09 Aralık 2020 11:08
|Aşının maske'yi bitirmesi 1 yılı bulabilir
09 Aralık 2020 10:28
|Aynı aileden dört kişi koronavirüs kurbanı
09 Aralık 2020 10:27
|Plastik yüz siperi, hapşırma halinde etkisiz!
09 Aralık 2020 10:22