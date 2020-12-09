Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin dava duruşma savcısı Kovid'e yakalanınca ertelendi
|09 Aralık 2020 12:06
|+Aa- Yazdır
Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin tutuksuz sanık polis memuru F.D.'nin yargılandığı dava, esas hakkındaki mütalaasını açıklaması beklenen duruşma savcısının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması sebebiyle ertelendi.
İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki 18. duruşmaya, tutuksuz sanık F.D., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm ve babası Sami Elvan ile kardeşleri de duruşmada müdahil olarak hazır bulundu. Duruşmayı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da izledi.
Mahkeme Başkanı, bir önceki celse, dava dosyasının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderildiğini ancak savcının koronavirüse yakalandığı ve tedavi gördüğü için mütalaasını hazırlayamadığını belirtti.
Mahkeme heyeti, mütalaasını hazır etmesi için Cumhuriyet savcısına yeniden süre vererek, duruşmayı 29 Ocak 2021'e erteledi.
- İddianameden
İddianamede, Gezi Parkı odaklı olaylara katılanların olay günü otoyolu kapattığı, bunun üzerine olay yerine giden polislerin gruptakileri dağıtarak yolu trafiğe tekrar açtığı hatırlatılarak, dağıtılan eylemcilerin tekrar ara sokaklarda toplandığı ve polise mukavemette bulunduğu anlatılıyor.
Bunun üzerine polislerin tekrar eylemcilere müdahale ettiği, bu sırada kafasına gaz fişeği isabet eden Berkin Elvan'ın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği aktarılan iddianamede, raporlar ışığındaki delillere göre Elvan'ın başına gaz fişeği atan kişinin sanık polis memuru F.D. olduğunun tespit edildiği bilgisi yer alıyor.
İddianamede, sanık F.D.'nin "olası kasıtla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Sürücünün promil zaferi: Cihazda 1.05, hastanede 0.20
09 Aralık 2020 09:15
|Gaybubet evinde yakalanan kadın öğretmen tutuklandı
08 Aralık 2020 22:06
|PTT şubesi soygunu sanığına 6 yıl 8 ay hapis cezası
08 Aralık 2020 17:41
|Antrenöre 4 kız sporcuya cinsel istismardan rekor ceza
08 Aralık 2020 16:54
|Eşini balkondan atmaya çalışan sanığa 13 yıl hapis cezası
08 Aralık 2020 16:33
|Adam kaçırmadan 1'i eski polis, 1'i gazeteci 4 kişi tutuklandı
07 Aralık 2020 23:56
|'Futbolda şike' davasında beraat kararının gerekçesi açıklandı
07 Aralık 2020 16:03
|Çocuklarına şiddet uygulayan baba: Bir anlık öfkeyle dövdüm, pişmanım
07 Aralık 2020 11:42
|Otobüsteki iğrenç olayın cezası belli oldu!
03 Aralık 2020 23:55
|Kadın öğretmeni öldüren sanığa müebbet hapis cezası verildi
02 Aralık 2020 12:48