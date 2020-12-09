1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Market ve kargo dağıtım çalışanları için 'yıpranma payı' teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "yıpranma payı" olarak da bilinen fiili hizmet süresi zammından market, kargo ve posta dağıtım çalışanlarının da yararlanması için kanun teklifi verdi.
 09 Aralık 2020 12:49
+Aa- Yazdır
Market ve kargo dağıtım çalışanları için 'yıpranma payı' teklifi

Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapıyor.

Teklif market, süpermarket ve hipermarketlerde çalışanların prim ödeme gün sayılarına, bu iş yerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için 60 gün; kargo ve posta şirketleri ile market, lokanta, restoran, pastane ve benzeri işyerlerinde kargo ve posta dağıtım personeli, kurye, motosikletli kurye ve paket servis elamanı olarak çalışanlar için ise 90 gün fiili hizmet süresi zammı eklenmesini öngörüyor.

Teklifin gerekçesinde, kargo ve posta dağıtımı ile market, restoran, pastane gibi adrese servis yapan işlerde çalışanların, asgari ücret veya bunun üzerindeki maaşlarla evlerine ekmek götürmeye çalıştığı belirtildi.

Ağır koşullar altında çalıştırılan bu kişilerin, Kovid-19 salgınıyla birlikte artan iş yükü, hastalık ve ölüm riskiyle karşı karşıya kaldığı ifade edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Kargo, posta dağıtımı, kurye ve paket servis çalışanları, işleri gereği her an trafik kazası riski altında ölüm ve yaralanma tehlikeleriyle karşı karşıyadır. Market çalışanlarının ise mevcut ağır iş yükü, salgın nedeniyle daha da artmıştır. Bu ağır şartlarda çalışan emekçilere, karşılaştıkları risklerin yüksekliği ve yıpratıcı çalışma şartlarıyla orantılı şekilde fiili hizmet süresi zammından faydalanma imkanı getirilmesi önemli bir adım olacaktır."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Teklifin birinci bölümündeki ilk 12 madde kabul edildi
03 Aralık 2020 21:37		 TBMM Dışişleri Komisyonunda 2 kanun teklifi kabul edildi
02 Aralık 2020 16:02
Bakan Akar'dan uzman çavuşlarla ilgili 2 önemli soruya cevap
26 Kasım 2020 14:05		 Enerji alanında düzenleme teklifinin 24 maddesi kabul edildi
19 Kasım 2020 20:26
Enerji alanında düzenlemeler teklifinden bir madde çıkarıldı
18 Kasım 2020 21:23		 Bakan açıkladı...Bomonti yıkılmıyor
17 Kasım 2020 09:02
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırma Kanunu yürürlüğe girdi
17 Kasım 2020 01:52		 Azerbaycan'a asker tezkeresi Meclis'te
16 Kasım 2020 11:29
Depremde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerini yaşatmak için kanun teklifi
14 Kasım 2020 13:13		 TBMM, Ermenistan'ın saldırılarında Azerbaycan'da yaşanan ihlalleri araştırmak için çalışma başlattı
14 Kasım 2020 12:23
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:26 - Ankara'da el konulan 77 köpeği sahiplenmek için rekor başvuru15:17 - Barajın boşaldığı ilde su kullanımına yasak geldi15:09 - PTT çalışanlarına kargo dayağı kamerada15:08 - Webo'nun kırmızı kartı iptal edildi15:05 - 63 yaşındaki avukat evinde ölü bulundu15:02 - Liseli iki arkadaş can sıkıntısından yaptı, ekmek kapıları oldu
14:55 - FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Ankara'da 2 dava kaldı14:47 - Kazada yaralanan polis memuru, şehit oldu14:45 - PTT önünde 'koronavirüs' sırası! Polis müdahale etti14:43 - Bu ilde korona hastaları özel araçlarla taşınıyor14:36 - Bilim ve sanat merkezlerine meteorolojik gözlem sistemleri kurulacak14:29 - MEB'den 37 bin öğretmen ile 16 milyon öğrenciye eğitim
14:24 - Mustafa Sarıgül: 20 Aralık'ta partimizi kuruyoruz14:19 - Vakaların arttığı ilde yeni tedbir: İş yeri önünde sandalyede oturmak yasak14:15 - Başakşehir maçının tepki çeken hakemi Coltescu'dan ilk açıklama14:15 - İnternetten ceviz siparişi verdi, gelen ürünle şoke oldu14:06 - Önlisans mezunu sağlıkçı öğretmenlikten mezun olursa maaşı değişir mi?
14:05 - Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşıda geç kalmadık, vermediler
Paris'te ırkçı söylem! Medipol Başakşehir sahadan çekildi
Prof. Dr. Tekin: Maske de taksanız 4 saatte virüs bulaşıyor
Elektrik şirketlerinin temsil ve ağırlama giderleri faturalara yansıyacak
'Badi Ekrem'in eşofmanının kimde olduğu ortaya çıktı
8 milyonluk İsrail'e 8 milyon doz aşı verdiler, Türkiye'ye parasıyla da vermediler
Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve asgari ücrete dair açıklama
Eczanede, yaşlı adamı 'Sana hesap mı vereceğiz' deyip kaldırıma fırlattılar
İki doktor ve bir eczacı daha hayatını kaybetti
Nafakanın iptal talebi bankadaki köstebeği ortaya çıkardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
08.12.2020 psg vs başakşehir maçı 5
kolpa 3
cam prizma 1
ıkea kupa bardakları 1
ne çektin be 2
cheesy 1
gargara çorba çayla dalga geçen bilim insanları 1
Behlül kaçar 1
chaby han 1
Starlink 1
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli 4 sağlık personeli alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam