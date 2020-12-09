Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı
Erzurum'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor
|09 Aralık 2020 13:00
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- Erzurum'da etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Kentte dünden bu yana etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Yoğun kar ve tipi nedeniyle il merkezine bağlı mahalle statüsündeki 12 köy yolu ulaşıma kapandı.
Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Öte yandan karayolları ekipleri de yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.
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