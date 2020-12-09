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Erdoğan: Yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla ırgalamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB tarafından uygulanabilecek yaptırımlara ilişkin açıklamada bulundu.
 09 Aralık 2020 13:24
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bakü'ye ziyareti öncesinde basın toplantısında soruları cevapladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Liderler Zirvesinden çıkacak yaptırım kararına ilişkin olarak "Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz." dedi
Memurlar.Net
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