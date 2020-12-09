Kübra öğretmenin katilinin cezası artırılarak onandı
|09 Aralık 2020 13:30
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Mersin'de boşandığı eşi öğretmen Kübra Aşkın'ı, seyir halindeki aracına çarparak durduran ve tabancayla öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılan Davut Demir'in cezası, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Mahkeme, Demir'e 'tasarlayarak insan öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası verirken, kararı onadı.
Mersin'de boşandığı eşi öğretmen Kübra Aşkın'ı, seyir halindeki aracına çarparak durduran ve tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Davut Demir., Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Dün Adana 13. Bölge Adliye Mahkemesinde kararın onanmasıyla ilgili duruşma yapıldı. İstinaf mahkemesi Demir'e verilen müebbet hapis cezasını bozarken, sanığa 'tasarlayarak insan öldürmekten' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek, kararı onadı.
Olayın geçmişi
Olay, 14 Şubat 2019 Perşembe gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Bulvarı Menteş Mahallesi'nde meydana geldi. Davut Demir, bir süre önce boşandığı eşi Kübra Aşkın'ı (36) 33 ABF 028 plakalı arabasıyla takibe aldı. 33 EY 434 plakalı aracıyla seyir halinde giden kadının önünü keserek, sıkıştıran eski koca, kadının kaza yapmasına neden oldu. Bunun üzerine kendi kullandığı aracı da yola yan çevirerek duran şahıs, aracından inerek kadının aracına yöneldi. Eski eşini dışarı çıkaran koca, 4-5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ardından ağır yaralı kadın, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Aşkın, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Davut Demir tutuklanmıştı.
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