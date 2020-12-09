1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'de ilk kez üretildi... TOGG'un bataryasında da kullanılacak

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Etimaden Kırka Tesisleri'nde, Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başlandı. Pilot tesiste ilk yıl 10 ton lityum karbonat üretimi, daha sonra kapasitenin 600 tona yükseltilmesi hedefleniyor.
 09 Aralık 2020 13:55
+Aa- Yazdır
Türkiye'de ilk kez üretildi... TOGG'un bataryasında da kullanılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının milli enerji ve maden politikaları kapsamında, 3 yıldır üzerinde çalışılan lityum karbonat üretiminde son aşamaya gelindi. Eskişehir'de bor üretimi yapılan Etimadem Kırkla Tesisleri'nde kurulan pilot tesiste, hafta başından bu yana Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretilmeye başlandı. Pilot tesiste ilk yıl 10 ton üretim yapılacağı belirtilirken, bu kapasitenin daha sonraki dönemde 600 tona çıkarılması hedefleniyor.

'TÜBİTAK ANALİZLERİ YAPILDI'

Etimaden Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, lityumun 20nci yüzyılda önemli mineral haline geldiğini kaydederek, ilk üretimlerin TÜBİTAK incelemesinden ve analizlerinden geçtiğini belirtti. Maraşlıoğlu, "Son yıllarda özellikle 20nci yüzyılda lityum önemli bir mineral haline geldi. Batarya teknolojisinin gelişmesi özellikle sektöründe hızla büyümesinde dolayı kritik ham maddeler listesine dahil edildi. Bizim de çalışmamızın temeli budur. Her gün geçen gün lityumun öneminin artmasından dolayı laboratuvar çapında bor yan kayaçlarında yer alan lityumun kazanılmasına dair çalışmalara başladık. Bu kapsamda son 3 yılda yoğun bir çalışma yaptık, lityum karbonatı laboratuvar ortamında ürettik. Daha sonra başarılı bir üretimden sonra da buradaki ürün TÜBİTAK tarafından analizleri yapılarak küçük bir de pil üretimi gerçekleştirildi" dedi.

'EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının milli enerji ve maden politikaları kapsamında, 3 yıldır üzerinde çalışılan lityum karbonat üretiminde son aşamaya gelindi. Eskişehir'de bor üretimi yapılan Etimadem Kırkla Tesisleri'nde kurulan pilot tesiste, hafta başından bu yana Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretilmeye başlandı. Pilot tesiste ilk yıl 10 ton üretim yapılacağı belirtilirken, bu kapasitenin daha sonraki dönemde 600 tona çıkarılması hedefleniyor.

'TÜBİTAK ANALİZLERİ YAPILDI'

Etimaden Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Derya Maraşlıoğlu, lityumun 20nci yüzyılda önemli mineral haline geldiğini kaydederek, ilk üretimlerin TÜBİTAK incelemesinden ve analizlerinden geçtiğini belirtti. Maraşlıoğlu, "Son yıllarda özellikle 20nci yüzyılda lityum önemli bir mineral haline geldi. Batarya teknolojisinin gelişmesi özellikle sektöründe hızla büyümesinde dolayı kritik ham maddeler listesine dahil edildi. Bizim de çalışmamızın temeli budur. Her gün geçen gün lityumun öneminin artmasından dolayı laboratuvar çapında bor yan kayaçlarında yer alan lityumun kazanılmasına dair çalışmalara başladık. Bu kapsamda son 3 yılda yoğun bir çalışma yaptık, lityum karbonatı laboratuvar ortamında ürettik. Daha sonra başarılı bir üretimden sonra da buradaki ürün TÜBİTAK tarafından analizleri yapılarak küçük bir de pil üretimi gerçekleştirildi" dedi.

'EN KISA SÜREDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Üretimi yapılan lityum bataryanın çok kaliteli ve lityum batarya olarak kullanılabilecek seviyede olduğunu anlatan Maraşlıoğlu, "Batarya kalitesinde bir lityum karbonat olduğu tespit edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'mızın milli enerji ve maden politikası kapsamında, Sayın Bakanımız Fatih Dönmez'in destekleriyle biz bunu prosese aktarmaya karar verdik. Şu an bulunduğumuz yerleşkedeki pilot çaptaki yaklaşık 10 ton kapasiteli lityum karbonat tesisini kurmaya karar verdik. Kurulumu tamamlandı, hafta başından itibaren Türkiye'de ilk kez lityum karbonat üretimine başladık. Buradaki üretimimiz en büyük sektör olan yani yaklaşık lityumun kullanım oranı yüzde 60ı batarya teknolojisinde. Buradaki üretimimiz lityum iyon bataryasında kullanılan lityum kalitesinde olacak. Şu anda kurduğumuz proses tamamen Etimaden Ar-Ge'si tarafından geliştirildi ve Etimaden'e özel bir proesestir. Dünyada benzer bir üretim prosesi yoktur. Buradaki aldığımız verilerle de asıl üretim hedefi olan 600 ton kapasiteli üretim tesisimizi kurmak için parametreler belirleyeceğiz. Bununla ilgili çalışmalara başlıyoruz. En kısa sürede onu da hayata geçireceğiz. Aslında lityum ülkemizde de yoğun olarak kullanıyor" diye konuştu.

YERLİ OTOMOBİLE, YERLİ LİTYUM BATARYA

Türkiye'nin yılda 1200 ton kadar yurt dışından satın aldığı hatırlatan Etimaden Teknoloji Geliştirme Dairesi Başkanı Maraşlıoğlu, üretimi yapılacak lityum bataryaların yerli elektrikli otomobillerde de kullanılacağını belirterek, "Son 2-3 yıla baktığımız lityum karbonat ve bileşiklerinin 1200 ton ithalat girişi var. Burada üretilen 600 ton ile bu ithalatın önünü keserek büyük bir kısmını karşılamış olacağız. Sonraki yıllarda özellikle yerli elektrikli otomobillerin bataryasını üretmekte de bizi ürettiğimiz lityum karbonat kullanılabilecek. Buradaki çalışmalarımızı tamamlayıp, asıl tesisimize geçmek istiyoruz" dedi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
7 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kazada yaralanan polis memuru, şehit oldu
09 Aralık 2020 14:47		 PTT önünde 'koronavirüs' sırası! Polis müdahale etti
09 Aralık 2020 14:45
Meteorolojiden 3 bölgeye sağanak uyarısı
09 Aralık 2020 13:59		 Bakan Süleyman Soylu, Muğla'da taziye ziyaretinde bulundu
09 Aralık 2020 13:21
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı
09 Aralık 2020 13:00		 Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı
09 Aralık 2020 12:52
Bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan çağrı
09 Aralık 2020 12:07		 Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Gürcistan'da
09 Aralık 2020 12:04
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Aşılar evde de uygulanabilir
09 Aralık 2020 11:22		 Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı
09 Aralık 2020 11:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:26 - Ankara'da el konulan 77 köpeği sahiplenmek için rekor başvuru15:17 - Barajın boşaldığı ilde su kullanımına yasak geldi15:09 - PTT çalışanlarına kargo dayağı kamerada15:08 - Webo'nun kırmızı kartı iptal edildi15:05 - 63 yaşındaki avukat evinde ölü bulundu15:02 - Liseli iki arkadaş can sıkıntısından yaptı, ekmek kapıları oldu
14:55 - FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Ankara'da 2 dava kaldı14:47 - Kazada yaralanan polis memuru, şehit oldu14:45 - PTT önünde 'koronavirüs' sırası! Polis müdahale etti14:43 - Bu ilde korona hastaları özel araçlarla taşınıyor14:36 - Bilim ve sanat merkezlerine meteorolojik gözlem sistemleri kurulacak14:29 - MEB'den 37 bin öğretmen ile 16 milyon öğrenciye eğitim
14:24 - Mustafa Sarıgül: 20 Aralık'ta partimizi kuruyoruz14:19 - Vakaların arttığı ilde yeni tedbir: İş yeri önünde sandalyede oturmak yasak14:15 - Başakşehir maçının tepki çeken hakemi Coltescu'dan ilk açıklama14:15 - İnternetten ceviz siparişi verdi, gelen ürünle şoke oldu14:06 - Önlisans mezunu sağlıkçı öğretmenlikten mezun olursa maaşı değişir mi?
14:05 - Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşıda geç kalmadık, vermediler
Paris'te ırkçı söylem! Medipol Başakşehir sahadan çekildi
Prof. Dr. Tekin: Maske de taksanız 4 saatte virüs bulaşıyor
Elektrik şirketlerinin temsil ve ağırlama giderleri faturalara yansıyacak
'Badi Ekrem'in eşofmanının kimde olduğu ortaya çıktı
8 milyonluk İsrail'e 8 milyon doz aşı verdiler, Türkiye'ye parasıyla da vermediler
Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve asgari ücrete dair açıklama
Eczanede, yaşlı adamı 'Sana hesap mı vereceğiz' deyip kaldırıma fırlattılar
İki doktor ve bir eczacı daha hayatını kaybetti
Nafakanın iptal talebi bankadaki köstebeği ortaya çıkardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mısır piramitleri 1
08.12.2020 anadolu efes vs asvel maçı 5
No To Racism 3
geceye bir şiir bırak 1
siyasilerin sevdiği şeyler 1
afrikalı avcılar 1
hasan ali toptaş 1
Kanun çalan minik Yiğit 1
bear grylls 1
Suudi Arabistandan sınırdışı edilen adamlar 4
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli 4 sağlık personeli alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam