1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden 3 bölgeye sağanak uyarısı

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.
 09 Aralık 2020 13:59
+Aa- Yazdır
Meteorolojiden 3 bölgeye sağanak uyarısı

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin batısı ile Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenirken, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege ve Antalya çevreleri ile Çanakkale'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi tahmin ediliyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Kazada yaralanan polis memuru, şehit oldu
09 Aralık 2020 14:47		 PTT önünde 'koronavirüs' sırası! Polis müdahale etti
09 Aralık 2020 14:45
Türkiye'de ilk kez üretildi... TOGG'un bataryasında da kullanılacak
09 Aralık 2020 13:55		 Bakan Süleyman Soylu, Muğla'da taziye ziyaretinde bulundu
09 Aralık 2020 13:21
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı
09 Aralık 2020 13:00		 Diyarbakır anneleri eylemlerini sürdürmekte kararlı
09 Aralık 2020 12:52
Bir ayda 4 yakınını kaybeden imamdan çağrı
09 Aralık 2020 12:07		 Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Gürcistan'da
09 Aralık 2020 12:04
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Aşılar evde de uygulanabilir
09 Aralık 2020 11:22		 Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 132 köy yolu ulaşıma kapandı
09 Aralık 2020 11:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:26 - Ankara'da el konulan 77 köpeği sahiplenmek için rekor başvuru15:17 - Barajın boşaldığı ilde su kullanımına yasak geldi15:09 - PTT çalışanlarına kargo dayağı kamerada15:08 - Webo'nun kırmızı kartı iptal edildi15:05 - 63 yaşındaki avukat evinde ölü bulundu15:02 - Liseli iki arkadaş can sıkıntısından yaptı, ekmek kapıları oldu
14:55 - FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Ankara'da 2 dava kaldı14:47 - Kazada yaralanan polis memuru, şehit oldu14:45 - PTT önünde 'koronavirüs' sırası! Polis müdahale etti14:43 - Bu ilde korona hastaları özel araçlarla taşınıyor14:36 - Bilim ve sanat merkezlerine meteorolojik gözlem sistemleri kurulacak14:29 - MEB'den 37 bin öğretmen ile 16 milyon öğrenciye eğitim
14:24 - Mustafa Sarıgül: 20 Aralık'ta partimizi kuruyoruz14:19 - Vakaların arttığı ilde yeni tedbir: İş yeri önünde sandalyede oturmak yasak14:15 - Başakşehir maçının tepki çeken hakemi Coltescu'dan ilk açıklama14:15 - İnternetten ceviz siparişi verdi, gelen ürünle şoke oldu14:06 - Önlisans mezunu sağlıkçı öğretmenlikten mezun olursa maaşı değişir mi?
14:05 - Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşıda geç kalmadık, vermediler
Paris'te ırkçı söylem! Medipol Başakşehir sahadan çekildi
Prof. Dr. Tekin: Maske de taksanız 4 saatte virüs bulaşıyor
Elektrik şirketlerinin temsil ve ağırlama giderleri faturalara yansıyacak
'Badi Ekrem'in eşofmanının kimde olduğu ortaya çıktı
8 milyonluk İsrail'e 8 milyon doz aşı verdiler, Türkiye'ye parasıyla da vermediler
Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve asgari ücrete dair açıklama
Eczanede, yaşlı adamı 'Sana hesap mı vereceğiz' deyip kaldırıma fırlattılar
İki doktor ve bir eczacı daha hayatını kaybetti
Nafakanın iptal talebi bankadaki köstebeği ortaya çıkardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
veda hutbesi 1
cam prizma 1
Michael moore 1
sızlanmak 3
siyasilerin sevdiği şeyler 1
9 kere leyla 2
aşı taşıma konteyneri 1
metastaz patlaması 1
hasan ali toptaş 1
pierre webo 1
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli 4 sağlık personeli alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam