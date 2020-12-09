1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi

Bakan Pakdemirli: "Bu telsiz görüşmesi, uzay istasyonu ülkemiz üzerinden geçerken kendi kurduğumuz ekipmanlarla gerçekleşti. Bu görüşme, ilk kez bir kamu kurumu tarafından organize edildi"
 09 Aralık 2020 14:05
+Aa- Yazdır
Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi

Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi. Görüşmeyi öğrencilerle birlikte yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu telsiz görüşmesi, uzay istasyonu ülkemiz üzerinden geçerken kendi kurduğumuz ekipmanlarla gerçekleşti. Bu görüşme, ilk kez bir kamu kurumu tarafından organize edildi." dedi.

Pakdemirli ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla Meteoroloji Genel Müdürlüğünce düzenlenen programda, Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile doğrudan temasla telsiz görüşmesi yapıldı.

İstasyonda görevli astronot Victor Glover ile gerçekleştirilen görüşmeyi, Bakan Pakdemirli ve öğrenciler yaptı.

Pakdemirli, görüşme öncesinde yaptığı konuşmada, uzayın öteden beri insanoğlunun en büyük merakı ve hedefi olduğunu, bu kapsamda çok sayıda çalışma yapıldığını belirtti.

Ülkelerin, bilimsel araştırmalarda ilerleme kaydetmek ve diğer ülkelere karşı da stratejik üstünlük sağlamak amacıyla uzay çalışmalarına hız vermeye başladığını dile getiren Pakdemirli, "Biz de aynı stratejik hedefler doğrultusunda ilk uydu BİLSAT'ı 2003'te, ilk milli uydumuz RASAT'ı da 2011'de yörüngeye yerleştirdik. Ayrıca 2018'de rekabetçi bir uzay ve havacılık sanayinin geliştirilmesi maksadıyla ülkemizde Türkiye Uzay Ajansı kuruldu." dedi.

Pakdemirli, Bakanlık olarak uzay teknolojilerini özellikle meteoroloji alanında yaygın olarak kullandıklarını ifade etti.

Bugüne kadar uzaya 100'den fazla meteorolojik uydu fırlatıldığını belirten Pakdemirli, bu uydularla hem atmosfer ve hava tahmini yapıldığını hem de tarım, turizm, iklim, enerji, orman yangını gibi birçok alanda çok önemli veriler sağlandığını söyledi.

- "TOGG'a meteorolojik verilerin entegrasyonu konusunda çalışma başlattık"

Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün de 7 gün 24 saat tarım, havacılık, savunma, ulaştırma ve turizm gibi sektörlere tahmin, uyarı ve veri hizmeti sağlayan köklü ve stratejik bir kurum olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Son 2,5 yılda da anlık hava durumu bilgi ve tahminlerinin, daha hızlı sunulması için ülke genelinde 170 Meteoroloji Gözlem Sistemi kurduk. Böylece hava tahmin tutarlılığını yüzde 90'ların üzerine çıkardık. Antalya'da Alçak Seviye Rüzgar Kırılımı Uyarı Sistemi'ni kurduk. 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne meteoroloji personelimizi dahil ederek, Antarktika'da Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'nun kurulmasını sağladık. Yine bir başka güzel haber, yerli otomobilimiz TOGG'a meteorolojik verilerin entegrasyonu konusunda önemli bir çalışma başlattık."

- "Yeryüzünden 400 kilometre yükseklikte"

Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilişkin bilgi veren Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Şu an aramızda bulunan öğrencilerimiz de bilir. Uluslararası Uzay İstasyonu, kalıcı olarak uzayda bulunuyor ve bu istasyon, uzaya gönderilmiş en büyük uzay aracı. 73 metre uzunluğunda, 109 metre genişliğinde, 400 ton ağırlığında devasa bir uzay aracı. Hatta o kadar büyüktür ki parçaları dünyada üretilmiş fakat bu parçaların birleştirme işlemi uzayda yapılmıştır. Ayrıca birazdan üzerimizden geçecek bu istasyon, yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre yükseklikte ve dünya çevresindeki tam bir turunu 90 dakikada tamamlıyor."

Pakdemirli, burada bir ilkin de yaşandığını vurgulayarak, "Çünkü bu telsiz görüşmesi, uzay istasyonu ülkemiz üzerinden geçerken kendi kurduğumuz ekipmanlarla gerçekleşiyor ve bu görüşme, ilk kez bir kamu kurumu tarafından organize edildi." diye konuştu.

Bakan Pakdemirli, programa katılan öğrencilere hitaben şunları söyledi:

"Sizlere tavsiyem, sınırlarınızı zorlayın ve ülkemizin bayraktarlığını uzayda da yapmak için şimdiden çok sıkı çalışın. Bilime meraklı olun, büyük bilim adamlarının hayatlarını okuyun, belgeseller izleyin, yabancı dilinizi geliştirin, hayal kurun ve hayallerinizin peşinden aşkla koşun. Çünkü bu ülkenin ve hepimizin sizin gibi pırıl pırıl öğrencilerin hayallerine, başarılarına ihtiyacı var. İnanıyorum ki inşallah bir gün sizler de bu uzay istasyonunun içinde olacaksınız. İşte o zaman, sizler de başka öğrencilerin hayallerine ilham olacaksınız. Biz bu etkinliği hem ülkemizde uzay çalışmalarının tanıtılması için düzenledik hem de çocuklarımızın, öğrencilerimizin uzaya ilgilerini artırmak için hazırladık."

Pakdemirli, söz konusu görüşmenin gerçekleşmesine Türk Amatör Uydu Teknolojileri Derneğinin (TAMSAT) katkı sağladığı bilgisini verdi, kendisinin de 30 yıllık lisanslı amatör telsizci olduğunu ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da Pakdemirli'nin talimatı üzerine söz konusu görüşmenin gerçekleşmesi için 2 yıldır çalışma yapıldığını, ilgili tüm kesimlerin desteğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan görüşme randevusu alındığını dile getirdi.

TAMSAT Başkanı Şahin Küliğ de derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.

- Uluslararası Uzay İstasyonu ile bağlantı kuruldu

Konuşmaların ardından TAMSAT'ın desteğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu ile telsiz bağlantısı gerçekleştirildi. Bu görüşmede Prof. Dr. Yıldırım Sara, "telsiz operatörü" olarak görev yaptı ve Astronot Victor Glover ile bağlantı kuruldu.

Astronot Glover ile ilk görüşmeyi yapan Bakan Pakdemirli, kendisinin de pilot ve amatör telsiz operatörü olduğunu belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Öğrenciler de Glover'e uzayda olmanın avantajlarını, uzay istasyonunda yaşamın nasıl olduğunu ve uzaydan hava olaylarının görülüp görülmediğini sordu.

Glover, çocuklara, uzaydan tüm fırtınaların ve hava olaylarının görüldüğünü söyledi.

İstasyondaki hayatın çok yoğun olduğunu belirten Glover, ekip arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiklerini ve uzayda olmanın eşsiz yönleri bulunduğunu ifade etti.

Programda verilen bilgilere göre, Glover, ABD donanmasında test pilotu olarak görev yaptı. Astronot eğitimine başlamadan hemen önce ABD Senatosunda yasama konularında geçici olarak çalışan Glover, 2013'te NASA'nın 21. Astronot Sınıfı'na seçildi ve astronot eğitimini 2015 yılında tamamladı.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Iphone'dan daha pahalı kulaklık! İşte Türkiye fiyatı
09 Aralık 2020 09:24		 C130 uçaklarının sistemleri TUSAŞ tarafından millileştiriliyor
08 Aralık 2020 22:52
Radyasyon teknolojisi, uzaydaki görevini başarıyla tamamlayarak Dünya'ya döndü
08 Aralık 2020 12:28		 Çin aşısı ilk denemelere göre %97'ye kadar etkili
08 Aralık 2020 11:17
Baykar: Mini İHA güvenlik güçlerimize hizmet etmeye hazır
07 Aralık 2020 23:34		 WhatsApp'tan 'güncelleme' kararı! 2021'de başlıyor
07 Aralık 2020 09:19
'Bittiğinde, savaş uçağı tecrübeli 6000 mühendisimiz olacak'
06 Aralık 2020 20:34		 Uzaktan eğitimde sanal gerçeklik dönemi başlıyor
06 Aralık 2020 08:51
Hayabusa2 uzay aracının kapsülü Dünya'ya indi
05 Aralık 2020 22:57		 Türk SİHA'sını ilk kez böyle göreceksiniz! Takip etti
05 Aralık 2020 21:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:26 - Ankara'da el konulan 77 köpeği sahiplenmek için rekor başvuru15:17 - Barajın boşaldığı ilde su kullanımına yasak geldi15:09 - PTT çalışanlarına kargo dayağı kamerada15:08 - Webo'nun kırmızı kartı iptal edildi15:05 - 63 yaşındaki avukat evinde ölü bulundu15:02 - Liseli iki arkadaş can sıkıntısından yaptı, ekmek kapıları oldu
14:55 - FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Ankara'da 2 dava kaldı14:47 - Kazada yaralanan polis memuru, şehit oldu14:45 - PTT önünde 'koronavirüs' sırası! Polis müdahale etti14:43 - Bu ilde korona hastaları özel araçlarla taşınıyor14:36 - Bilim ve sanat merkezlerine meteorolojik gözlem sistemleri kurulacak14:29 - MEB'den 37 bin öğretmen ile 16 milyon öğrenciye eğitim
14:24 - Mustafa Sarıgül: 20 Aralık'ta partimizi kuruyoruz14:19 - Vakaların arttığı ilde yeni tedbir: İş yeri önünde sandalyede oturmak yasak14:15 - Başakşehir maçının tepki çeken hakemi Coltescu'dan ilk açıklama14:15 - İnternetten ceviz siparişi verdi, gelen ürünle şoke oldu14:06 - Önlisans mezunu sağlıkçı öğretmenlikten mezun olursa maaşı değişir mi?
14:05 - Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşıda geç kalmadık, vermediler
Paris'te ırkçı söylem! Medipol Başakşehir sahadan çekildi
Prof. Dr. Tekin: Maske de taksanız 4 saatte virüs bulaşıyor
Elektrik şirketlerinin temsil ve ağırlama giderleri faturalara yansıyacak
'Badi Ekrem'in eşofmanının kimde olduğu ortaya çıktı
8 milyonluk İsrail'e 8 milyon doz aşı verdiler, Türkiye'ye parasıyla da vermediler
Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve asgari ücrete dair açıklama
Eczanede, yaşlı adamı 'Sana hesap mı vereceğiz' deyip kaldırıma fırlattılar
İki doktor ve bir eczacı daha hayatını kaybetti
Nafakanın iptal talebi bankadaki köstebeği ortaya çıkardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
selçuksportshd 2
poker face 1
hasta siempre 2
afrikalı avcılar 1
yeşil şapkalı masa lambası 2
eliyle dürtükleyen insan 2
vura vura vura kıra kıra kıra 1
geceye bir şiir bırak 1
üfürükçü kadının tek başına 136 kişiye korona bulaştırması 1
max gradel 1
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli 4 sağlık personeli alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam