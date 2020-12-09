İnternetten ceviz siparişi verdi, gelen ürünle şoke oldu
|09 Aralık 2020 14:15
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Muhittin Mahallesi'nde kendisi gibi emekli eşiyle yaşayan 63 yaşındaki Şirin, AA muhabirine, bir süre önce internettte gezerken ceviz reklamıyla karşılaştığını söyledi.
Güzel görünen cevizden etkilenip 400 lira karşılığında 25 kilogram ceviz siparişi verdiğini ve parayı da internet üzerinden yatırdığını anlatan Şirin, "Birkaç gün sonra evime kargoyla bir çuval geldi. Açıp baktığımda çürümüş kestane ve çakıl taşlarıyla karşılaştım. Çok büyük şaşkınlık yaşadım ve üzüldüm." dedi.
Şirin, internetten alış veriş yapanların çok dikkatli davranması gerektiğine işaret etti.
İnternet ve televizyonlardan yapılan bazı reklamların insanları yanıltabileceğini vurgulayan Şirin, "Ben de böyle bir şey yaşadım. Dolandırıldığımı anlayınca firmayı aradım. Telefonu her defasında başka biri açtı. Şimdi telefon hiç açılmıyor. Polise ve savcılığa müracaat ederek hakkımı, hukuki yollardan arayacağım." diye konuştu.
Şirin, hastalığının yanı sıra bir de böyle bir durumla karşılaşınca oldukça üzüldüğünü dile getirdi.
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