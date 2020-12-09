1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnternetten ceviz siparişi verdi, gelen ürünle şoke oldu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan omurilik hastası emekli memur Rıdvan Şirin'e, internetten siparişini verdiği ceviz yerine çürümüş kestane ve çakıl taşı gönderildi.
 09 Aralık 2020 14:15
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Muhittin Mahallesi'nde kendisi gibi emekli eşiyle yaşayan 63 yaşındaki Şirin, AA muhabirine, bir süre önce internettte gezerken ceviz reklamıyla karşılaştığını söyledi.

Güzel görünen cevizden etkilenip 400 lira karşılığında 25 kilogram ceviz siparişi verdiğini ve parayı da internet üzerinden yatırdığını anlatan Şirin, "Birkaç gün sonra evime kargoyla bir çuval geldi. Açıp baktığımda çürümüş kestane ve çakıl taşlarıyla karşılaştım. Çok büyük şaşkınlık yaşadım ve üzüldüm." dedi.

Şirin, internetten alış veriş yapanların çok dikkatli davranması gerektiğine işaret etti.

İnternet ve televizyonlardan yapılan bazı reklamların insanları yanıltabileceğini vurgulayan Şirin, "Ben de böyle bir şey yaşadım. Dolandırıldığımı anlayınca firmayı aradım. Telefonu her defasında başka biri açtı. Şimdi telefon hiç açılmıyor. Polise ve savcılığa müracaat ederek hakkımı, hukuki yollardan arayacağım." diye konuştu.

Şirin, hastalığının yanı sıra bir de böyle bir durumla karşılaşınca oldukça üzüldüğünü dile getirdi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
PTT çalışanlarına kargo dayağı kamerada
09 Aralık 2020 15:09		 63 yaşındaki avukat evinde ölü bulundu
09 Aralık 2020 15:05
10 liraya götürmeyen taksicinin aracını çaldı, markette yakalandı
09 Aralık 2020 13:05		 Keçiören'deki yangında 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
09 Aralık 2020 12:44
Eczanede, yaşlı adamı 'Sana hesap mı vereceğiz' deyip kaldırıma fırlattılar
09 Aralık 2020 12:31		 Konya'da tır ile askeri personeli taşıyan servis midibüsü çarpıştı: 10 yaralı
09 Aralık 2020 11:59
Motosikletini yol kenarında tamir eden çocuk kazada hayatını kaybetti
09 Aralık 2020 11:32		 Öğretmen itiraf etti: Oğlumun nikahı iptal olmasın diye gömdüm
09 Aralık 2020 11:11
Manisa'da sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı kadın öldü
09 Aralık 2020 10:02		 Esenyurt'ta ağabeyini silahla öldüren kişi tutuklandı
09 Aralık 2020 09:42
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:30 - Başakşehir: Pierre Webo'nun kırmızı kartı dondurulmuştur15:26 - Ankara'da el konulan 77 köpeği sahiplenmek için rekor başvuru15:17 - Barajın boşaldığı ilde su kullanımına yasak geldi15:09 - PTT çalışanlarına kargo dayağı kamerada15:05 - 63 yaşındaki avukat evinde ölü bulundu15:02 - Liseli iki arkadaş can sıkıntısından yaptı, ekmek kapıları oldu
14:55 - FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Ankara'da 2 dava kaldı14:47 - Kazada yaralanan polis memuru, şehit oldu14:45 - PTT önünde 'koronavirüs' sırası! Polis müdahale etti14:43 - Bu ilde korona hastaları özel araçlarla taşınıyor14:36 - Bilim ve sanat merkezlerine meteorolojik gözlem sistemleri kurulacak14:29 - MEB'den 37 bin öğretmen ile 16 milyon öğrenciye eğitim
14:24 - Mustafa Sarıgül: 20 Aralık'ta partimizi kuruyoruz14:19 - Vakaların arttığı ilde yeni tedbir: İş yeri önünde sandalyede oturmak yasak14:15 - Başakşehir maçının tepki çeken hakemi Coltescu'dan ilk açıklama14:15 - İnternetten ceviz siparişi verdi, gelen ürünle şoke oldu14:06 - Önlisans mezunu sağlıkçı öğretmenlikten mezun olursa maaşı değişir mi?
14:05 - Türkiye'den ilk defa doğrudan Uluslararası Uzay İstasyonu astronotları ile telsiz görüşmesi gerçekleştirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Aşıda geç kalmadık, vermediler
Paris'te ırkçı söylem! Medipol Başakşehir sahadan çekildi
Prof. Dr. Tekin: Maske de taksanız 4 saatte virüs bulaşıyor
Elektrik şirketlerinin temsil ve ağırlama giderleri faturalara yansıyacak
'Badi Ekrem'in eşofmanının kimde olduğu ortaya çıktı
8 milyonluk İsrail'e 8 milyon doz aşı verdiler, Türkiye'ye parasıyla da vermediler
Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ve asgari ücrete dair açıklama
Eczanede, yaşlı adamı 'Sana hesap mı vereceğiz' deyip kaldırıma fırlattılar
İki doktor ve bir eczacı daha hayatını kaybetti
Nafakanın iptal talebi bankadaki köstebeği ortaya çıkardı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
08.12.2020 psg vs başakşehir maçı 5
kolpa 3
cam prizma 1
ıkea kupa bardakları 1
ne çektin be 2
cheesy 1
gargara çorba çayla dalga geçen bilim insanları 1
Behlül kaçar 1
chaby han 1
Starlink 1
SON İLANLAR
Balıkesir Üniversitesi sözleşmeli 7 sağlık personeli alacak
Düzce Üniversitesi sözleşmeli 4 sağlık personeli alacak
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi sözleşmeli 65 sağlık personeli alacak
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ordu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam