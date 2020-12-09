Vakaların arttığı ilde yeni tedbir: İş yeri önünde sandalyede oturmak yasak
Kilis'te, iş yeri önünde, kaldırımda sosyal mesafe kuralını ihlal ederek sandalye, tabure kullanıp kalabalık halde oturmak yasaklandı.
|09 Aralık 2020 14:19
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Kilis'te, iş yeri önünde, kaldırımda sosyal mesafe kuralını ihlal ederek sandalye, tabure kullanıp kalabalık halde oturmak yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Recep Soytürk başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kent genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesi amacıyla bazı kararlar aldı.
Toplantıda, iş yeri önünde ve kaldırımda fiziki-sosyal mesafe kuralını ihlal eder şekilde sandalye, tabure kullanıp kalabalık halde oturmanın yasaklanmasına karar verildi.
Açıklamada, söz konusu kararlara uyulmaması halinde idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
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