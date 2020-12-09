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MEB'den 37 bin öğretmen ile 16 milyon öğrenciye eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Ankara'da 19 ilçede 550 İngilizce öğretmeni ve 50 binden fazla öğrenciye ulaşılan ve pilot aşaması tamamlanan projenin tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması ve üç yılda 37 bin İngilizce öğretmeni ile yaklaşık 16 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor."
 09 Aralık 2020 14:29
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MEB'den 37 bin öğretmen ile 16 milyon öğrenciye eğitim

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İngilizce Öğretmenleri Mesleki Gelişim Eğitimi Tanıtım Programı'na ilişkin, "Mesleki dayanışmayı, iş birliğini, örnek uygulama ve etkinlikleri içeren pratik ve işlevsel, kendimize özgü bir model ortaya koyduk." dedi.

Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, British Council ile Sabancı Vakfı iş birliğince bir otelde düzenlenen "English Together - İngilizce Öğretmenleri Mesleki Gelişim Eğitimi Tanıtım Programı"na katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve proje tanıtım videosunun gösterilmesiyle başlayan programda konuşan Selçuk, yabancı bir dil bilmenin bireysel, ulusal ve uluslararası boyutlarıyla ele alınması gereken bir ihtiyaç ve eğitimin tartışmasız bir unsuru olduğunu belirtti. Selçuk, eğitimin her kademesinde yabancı dil becerilerine gerekli yatırımı yapmanın ve stratejiler geliştirmenin milli bir ödev olduğunu, yabancı dil eğitimindeki dönüşümü yeni bir bakış açısıyla ele alarak yol haritasını 2023 Vizyon Belgesi'nde ortaya koyduklarını söyledi.

- "Öncelikli hedef dil öğretim standartlarının ve sınıf içi uygulamaların geliştirilmesi"

Öncelikli hedeflerinin dil öğretim standartlarının ve sınıf içi uygulamaların geliştirilmesi olduğunu aktaran Selçuk, şunları söyledi:

"İngilizce Öğretmenlerinin Sürekli Gelişimi Programı ve bu kapsamda yürütülen 'English Together' projesiyle bu modele yönelik oldukça önemli bir adım attık, Türkiye'ye özgü bir model geliştirdik. Öncelikle literatürü değil sahayı esas aldık. Sahadan literatüre gittik. Mesleki dayanışmayı, iş birliğini, örnek uygulama ve etkinlikleri içeren pratik ve işlevsel, kendimize özgü bir model ortaya koyduk. Proje kapsamında İngilizce öğretmenlerimiz uzaktan eğitimle Edinburgh College eğitimcilerinden eş zamanlı eğitim alıyor. Bu süreci desteklemek için pilot uygulamanın yapıldığı Ankara'da 'Mesleki Öğrenme Toplulukları'nı kurduk. Ankara'nın 19 ilçesinden İngilizce öğretmenlerimizin yer aldığı 9 gruptan oluşan bu topluluklar, yüz yüze ve çevrim içi toplantılarla bir araya geldi."

Selçuk, bu toplantılarda öğretmenlerin yaşadıkları zorlukları, çözüm yollarını, tecrübeleri paylaşarak birbirlerine destek olup ayna tuttuklarını bildirerek "Müfredatı destekleyen sınıf dışı aktiviteler yaptılar, bunları paylaştılar, birbirlerine örnek ve ilham kaynağı oldular. Projenin yayılımı için pilot uygulamayı genişlettik, 23 ilde eğitimleri başlattık." diye konuştu.

- "Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki en değerli iş birliği olarak görüyorum"

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott, projenin İngilizce öğretmenleri ve öğrenciler için önemine dikkati çekerek "Bu çalışmayı Birleşik Krallık ve Türkiye arasındaki en değerli iş birliği olarak gördüğümü belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, programa video konferans yöntemiyle katıldı. Türkiye'de nitelikli İngilizce eğitiminin yaygın olarak sağlandığı takdirde, gençlerin dünyanın her yerinden bilimsel kaynaklara birinci elden ulaşıp bu sayede dünya ile bağlarının kuvvetleneceğini belirten Sabancı, İngilizce öğretiminde otorite kabul edilen British Council'ın varlığının bu projeye güven verip güç kattığını söyledi.

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı da İngilizce öğretmenlerine yönelik seminerlerin 256 bin 700 kişinin başvurusuna açıldığını aktararak "Eğitim içeriklerinden oluşan iki kitap hazırlayarak öğretmenlerimizle paylaştık. Projenin ikinci ve üçüncü fazında ise toplam 37 bin İngilizce öğretmenine ulaşmayı hedefliyoruz." bilgisini verdi.

British Council Eğitim Direktörü Ayşen Güven ise önceliğin projenin 81 kente yayılımını sağlayacak uzun vadeli bir iş birliği modeli kurgulamak ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerini desteklemek olduğunu kaydetti.

Proje kapsamında ortaokullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerinin mesleki ve bireysel gelişimleri desteklenerek modern dil öğretim yöntem ve tekniklerinin teşvik edilmesi, yabancı dil öğretiminin etkinliğinin artırılması amaçlanıyor. Ankara'da 19 ilçede 550 İngilizce öğretmeni ve 50 binden fazla öğrenciye ulaşılan ve pilot aşaması tamamlanan projenin tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması ve üç yılda 37 bin İngilizce öğretmeni ile yaklaşık 16 milyon öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.
Anadolu Ajansı
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